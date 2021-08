Bílek zdržel tiskovku, Plzeň musí odpálit ohňostroj. V základu i Šulc

Velšskému soupeři The New Saints potřebuje naložit minimálně tři branky, jinak si o postupu do play off Konferenční ligy může nechat jen zdát. Plzeň plánuje velkolepou otočku ze stavu 2:4 po prvním duelu. Chce odpálit ofenzivní ohňostroj. „Vyčkávání nepřichází v úvahu,“ vybízí mužstvo Michal Bílek. Podle všeho bude v sestavě i Pavel Šulc, což je vzhledem k nutnosti nastřílet spoustu branek trochu paradox. Mladý středopolař zapařil v prvních zápasech sezony, co mohl. Vše vyvrcholilo v neděli proti Slovácku. „On je ale psychicky silný,“ nebojí se o svého kreativce kouč Viktorie.

Spoluhráči slavili pohledný obrat z 0:1 na 2:1 proti Slovácku, radovali se ze třetí ligové výhry v řadě a z udržení stoprocentní bodové bilance. Jeden člen posádky měl ale v očích slzy. Seděl na trávníku, dres přetažený přes hlavu, nálada pod psa. Není těžké uhádnout jméno, šlo o Pavla Šulce. Dvacetiletý vysoce mobilní středopolař v závěru zápasu mohl přinést do duší viktoriánů klid, ale třikrát zcela selhal ve stoprocentních příležitostech. Zle vyřešil dva sólové úniky. Když měl z voleje trefit úplně prázdnou branku, o metry přestřelil…

Přímo na hřišti plzeňského odchovance utěšoval Jean-David Beauguel. „Pavel to měl nyní hodně těžké, v zakončení se mu nedařilo. Ale on je ještě mladý hráč, pořád se učí. Věřím, že se to otočí a že zase bude mít štěstí. Psychicky ho to bolí, to je jasné. Naštěstí hrajeme každý třetí den, takže nemáme prostor zaobírat se chybami. To je pro něj ideální. Všichni jsme ho podpořili. I trenér. Nemám o něj strach,“ pravil vpředvečer odvety s TNS šlachovitý Francouz.

Postupující si v závěrečném 4. předkole KL zahraje o postup do skupiny s vítězem souboje CSKA Sofia–Osijek, bulharský tým první duel doma vyhrál 4:2.

V týdnu si vzal Šulce stranou Michal Bílek. Cítil, že důležitý hráč jeho sestavy potřebuje vlít do mysli zatížené předchozími osobními nezdary pozitivní injekci. Obzvlášť před zásadním střetem úvodní fáze sezony. Trenér potřebuje mít na hřišti jedenáct sebevědomých borců a právě Šulc po Slovácku vykazoval pochopitelné známky nejistoty, psychické unavenosti. Nedělní zápas byl totiž pouze vyvrcholením jeho nezdarů v koncovce.

„Pavel se do zakončení dostává poměrně často, nebyl to případ pouze zápasu se Slováckem. Samozřejmě jsem s ním mluvil, on je ale psychicky silný. Dostane se z toho. Už se maximálně koncentruje na utkání s TNS. V koncovce musí zachovat větší klid a přidat kvalitu. Pořád je to mladý kluk. Je mu teprve dvacet, všechno přijde s věkem. Až bude mít víc zkušeností, gólové situace bude řešit lépe,“ je přesvědčený Bílek.

Šulc je pro něj nesmírně platným členem sestavy. Věří mu. I proto, že účastník jarního malého mistrovství Evropy má velký akční rádius, je běžecky silný, přirozeně pracovitý, tvořivý, s balonem u nohy umí pracovat i v rychlosti. Takového hráče prostě chcete, navzdory některým nedostatkům. Pro Bílka je vedle Pavla Buchy první volbou do středu pole.

„Má naši velkou podporu. Jde tomu naproti. To je nejdůležitější,“ říká Bílek. „Po Slovácku mi ho bylo líto. Bylo vidět, že si to hodně bere. Věřím, že to Šulcík zlomí jednou brankou a začne mu to tam padat,“ uvažuje krajní bek Milan Havel.

13 S tolika tituly jsou TNS nejúspěšnějším týmem velšské ligy, jejíž nová sezona začne v pátek.

Ideální by bylo, aby se tak stalo již dnes. Plzeň nutně potřebuje srolovat velšské The New Saints pod kopyta, vytvářet si šance a proměňovat je. Z Cardiffu musí dohánět ztrátu 2:4, kterou si upletla jen a jen vlastní vinou.

I proto se den před zápasem protáhl video mítink. Místo, aby trenér s jedním z hráčů odpovídali novinářům, v útrobách Doosan Arény diskutovali nad chybami z prvního utkání. „Omlouvám se, ale bylo to nutné,“ vysvětlil Bílek zdržení online brífinku s médii.

Po týmu chce dnes jediné: vysokou aktivitu od prvních minut, výraznější efektivitu v zakončení a postup. „Vyčkávání nepřichází v úvahu,“ říká.

Pokud to Plzeň nezvládne a do play off Konferenční ligy nakráčí šokujícím způsobem TNS, bude to mít zcela jistě pro celý klub vážné negativní dopady.

