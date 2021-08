Bílek plánuje obrat: Vyčkávání nepřichází v úvahu. Chybět bude Hejda

Tisková konference Viktorie před odvetou třetího předkola Konferenční ligy s The New Saints se o pár minut zpozdila. Důvod? Protáhl se videorozbor úvodního duelu. Před týdnem Plzeň v Cardiffu padla 2:4 a chyb – zejména v defenzivě – nasekala na pět zápasů dopředu. „Omlouvám se, ale bylo to nutné,“ vysvětloval zpoždění hlavní trenér Viktorie Michal Bílek. Ve čtvrtek chce se svým týmem zinscenovat prvotřídní obrat. „Musíme být efektivnější,“ vybídl svůj tým.

Byl videorozbor výživný?

„Ve Walesu jsme prohráli 2:4, chyb jsme udělali hodně. Proto jsme měli video poradu o něco delší. Bylo to však nutné. Zápas jsme museli podrobně rozebrat. Soupeř je velmi nebezpečný v přechodu, potrestal nás téměř při každé protiakci. Budeme muset být obezřetní. Na druhou stranu musíme útočit a vstřelit víc, než dvě branky. Ale zároveň musíme být v defenzivě mnohem pevnější, než na hřišti soupeře.“

V jakém psychickém rozpoložení je po nedělním zápase Pavel Šulc? Neproměnil tři obrovské šance, navzdory vítězství nad Slováckem (2:1) vypadal hodně sklesle.

„Pavel se do zakončení dostává poměrně často, nebyl to případ pouze zápasu se Slováckem. Samozřejmě jsem s ním mluvil, on je ale psychicky silný. Dostane se z toho. Už se maximálně koncentruje na čtvrteční utkání. V koncovce musí zachovat větší klid a přidat kvalitu. Pořád je to mladý kluk. Je mu teprve dvacet, všechno přijde s věkem. Až bude mít víc zkušeností, gólové situace bude řešit lépe.“

Před prvním duelem s TNS se do sestavy vrátil Pavel Bucha, proti Slovácku poprvé po zranění nastoupil Milan Havel. Jak to vypadá s dalšími marody?

„K dispozici nebude Lukáš Hejda, má problémy se zády. Začíná trénovat Čermák, jinak kádr zůstává stejný. Jsem rád, že se rychle zotavil Havel. Na pravé straně máme variantu s ním, nebo s Řezníkem. Zdravotní stav mužstva se lepší, konkurence nám umožňuje hrát lépe a lépe. Za to jsem rád.“

Ve čtvrtek musíte v základní hrací době vyhrát minimálně o dva góly, abyste zápas dovedli alespoň do prodloužení. Jak to bude těžké, když celou sezonu vyhráváte 2:1?

„V lize bychom za výsledek 2:1 byli rádi, ve čtvrtek musí zápas dopadnout jinak. Ve Walesu jsme utkání měli v režii, ale dělali jsme chyby. Také efektivita musí být lepší. V neděli jsme si proti Slovácku vytvořili spoustu příležitostí, střel, šancí bylo hodně, ale branky jsme dali jen dvě. Důraz a kvalita v pokutovém území musí být vyšší.“

Hodláte na Velšany vlétnout od první minuty, nebo zvolíte opatrnější filozofii duelu?

„Ideální scénář je vstřelit brzký gól, aby soupeř trochu znervózněl. Od začátku budeme chtít hrát nátlakově, není čas na velké čekání.“

Láká vás nasazení obou vysokých hrotů Jean-Davida Beauguela a Tomáše Chorého?

„Nabízí se to. Ještě nejsem úplně rozhodnutý o sestavě, variant je povícero. I z toho důvodu, že Balu (Adriel Ba Loua) odehrál minulý zápas velmi slušně. Je tam varianta i s Kayambou. Do zápasu musíme vstoupit jednoznačně aktivně, abychom si vytvářeli hodně střeleckých pozic. Budeme chtít dostávat balon do pokutového území a snažit se skórovat. Vyčkávání nepřichází v úvahu.“

Čeká vás podobný zápas jako Slavii s Ferencvárosem, kdy bušila do zamčené obrany?

„Pomocí je střelba ze střední vzdálenosti, což nám trochu schází. Je potřeba se do toho pouštět a z okruhu pětadvaceti metrů před bránou pálit.“

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Doosan Arena, Plzeň