Plzeňská euforie! Vykoupení Hrušky, Buchovy nervy a dvě klíčové věže

Postup urvali po úvodní prohře 2:4 a domácí výhře 3:1 přes velšské TNS až v penatové loterii, kterou zvládli 4:1. Následně si užívali euforických chvil s nadšenými fanoušky na tribunách. Fotbalisté Viktorie Plzeň dílčí úkol zvládli a v Konferenční lize se překotili do závěrečného play-off. Jak duel ve Štruncových sadech vypadal?

Co ukázal zápas Plzně s TNS? • FOTO: Koláž iSport.cz

Hruškovo vykoupení

V klíčových chvílích uplynulých sezon neměl čisté svědomí, stačí vzpomenout třeba jeho penaltový faul na hřišti Alkmaaru v úplně poslední akci zápasu, který mohl Viktorii v minulé sezoně dostat do podzimní pohárové Evropy. Ve čtvrtečním rozstřelu se Aleš Hruška částečně vykoupil. První penaltu vyrazil, druhou jistil, když šla mimo jeho branku. Zápas odchytal výborně a přispěl k tomu, že Plzeň slavila postup do závěrečného play off Konferenční ligy.