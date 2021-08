Plzeň doma odvetu s outsiderem zvládne, klíčem má být rychlý gól

Poslední týden se českým týmům v evropských pohárech nepovedl a výjimkou nebyli ani fotbalisté Viktorie Plzeň. Ti prohráli ve Walesu s TNS 2:4 a ve čtvrteční odvetě mají co napravovat. Zlomí nepříznivý vývoj Plzeň, která si zítra zahraje v Konferenční lize doma proti The New Saints? Bookmakeři a sázkaři věří, že rozhodně ano. Západočeši dobře vědí, že pokud neuspějí, budou potřetí v řadě bez evropských pohárů a to by byl pro klub pořádný průšvih.