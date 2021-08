Rada po domácí show: Jsme v půli cesty. Bránit v Žilině by byla smrt

Byť v závěru utkání padala teplota v Jablonci pomalu k deseti stupňům, Petr Rada šel jako vždycky do trička, tak byl rozhicovaný. Na tiskovou konferenci však dorazil s výrazem, podle kterého byste netipovali, že Jablonec právě v play off Konferenční ligy sroloval Žilinu 5:1. „Ještě to bude hodně těžké,“ hledí zkušený kouč směrem k odvetě, která je na programu v Žilině příští čtvrtek.

Jak výrazné vítězství hodnotíte?

„Samozřejmě jsem spokojený, že jsme vyhráli, ale jsme v půlce cesty. V prvním poločase jsme hráli velice dobře, pak jsme měli pasáž, kdy nás soupeř trošku zatlačil. Byl aktivnější a inkasovali jsme branku. Ale střídáním jsme se z toho trošku dostali a dovedli jsme to do vítězného konce.“

Byl první poločas z říše snů?

„Hráli jsme dobře, napadali jsme, dali jsme branky. Předtím nás trápilo, že jsme nedávali góly, ale v prvním poločase nám to vyšlo. Jsem za to rád.“

Byly klíčové dvě branky na konci prvního poločasu, kterými jste Žilinu asi definitivně zlomili?

„Určitě. Když dáte před odchodem do kabiny takhle dvě slepené branky, je v ní pak pozitivní nálada. Žilina to ale nesložila ani za stavu 4:0, dala tam jiné hráče, snažila se směrem dopředu.“

Výsledek 5:1 vypadá pro odvetu skvěle. Jak teď budete mírnit optimismus?

„Myslím si, že hráči vědí, o co jde. Jsme v půlce cesty, v Žilině hrajeme na umělé trávě, kde to bude určitě něco jiného. Bude to nepříjemné, k tomu kulisa… Musíme dobře zregenerovat a nejet tam s tím, že budeme jen bránit. To by byla asi smrt. Ještě to bude hodně těžké.“

Ale i vzhledem k výkonnostnímu rozdílu asi není úplně pravděpodobné, že byste ještě mohli o postup přijít, ne?

„Já si myslím, že ve fotbale je všechno možné.“

Jak moc vás těší, že se vám vyplatilo podržet v sestavě třeba Jana Kroba, který si připsal tři asistence?

„Asi to bylo štěstí. Je to zásluha hráčů.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10. Kratochvíl, 23. Kratochvíl, 41. Doležal, 45+1. Považanec, 90. Martinec Hosté: 74. Džibril Sestavy Domácí: Hanuš – Holík, Kubista, Zelený, Krob – Považanec (84. Hübschman) – Pleštil (75. Malínský), Houska, Kratochvíl (79. Martinec), Pilař (79. Pilař) – Doležal (C) (84. Čvančara) Hosté: Petráš – Rusnák, Minárik (C), Kiwior, Anang – Gono (46. Slebodník), Fazlagič, Bičachčjan – Kaprálik (46. Sluka), Džibril (80. Goljan), Ďuriš (80. Goljan) Karty Domácí: Pleštil, Pilař, Holík Hosté: Bičachčjan, Sluka, Anang, Fazlagič, Rusnák Rozhodčí Kehlet – Hummelgaard, Sorensen (všichni DEN) Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou