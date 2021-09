Pelta pojal výjezd do Nizozemska velkoryse, veze s sebou i živou kapelu

Umí vydělat, ale taky pustit chlup. Jablonecký boss Miroslav Pelta není žádný skrblík. Vítězství v prvním zápase základní skupiny Konferenční ligy s rumunskou Kluží znamenalo pro klubovou pokladnu příjem 13 milionů korun, a tak Pelta pojal zájezd na druhé utkání do Nizozemska proti Alkmaaru tak trochu jako mejdan. Vedle sponzorů a partnerů klubu proto byla na palubě leteckého speciálu do Amsterdamu i živá kapela.

Oslavit cennou výhru nad Kluží – a taky poděkovat za podporu v těžkých covidových časech. To jsou dva důvody, pro které uspořádal Miroslav Pelta zájezd do Nizozemska skutečně velkoryse. Výpravu sponzorů a partnerů klubu ubytoval v pětihvězdičkovém hotelu v centru Amsterdamu a zajistil také večeři v luxusní čínské restauraci, kde se bude o zábavu starat dovezená hudební skupina.

„Bude to takovej Ein Kessel Buntes, naše klasika. Myslím, že to bude fajn,“ hlásil Pelta s úsměvem do palubního telefonu s odkazem na legendární televizní estrádu bývalé NDR. „Ale apeluju na vaši disciplínu, dodržujte všechna anticovidová opatření,“ dodal hned vážně.

V Nizozemsku sice koronavirová krize pomalu slábne, nicméně všechny podniky vyžadují nekompromisně doklad o bezinfekčnosti a zavírají bez výjimky přesně o půlnoci.

Do 31 kilometrů vzdáleného Alkmaaru se Pelta se svou společností přesunou až ve čtvrtek, výkop utkání je v 18.45.