Slavia bez Kúdely: už sedm týdnů mimo, potíže trvají. Co Ousou?

Vytoužený návrat se opět odkládá. Stoper Ondřej Kúdela v úterý se Slavií neodletěl do Izraele k čtvrtečnímu utkání Konferenční ligy proti Maccabi Haifa. Stále není fit. Pro trenéra červenobílých Jindřicha Trpišovského není tahle zpráva vůbec příjemná, musí věřit, že bude schopen hrát Aiham Ousou. Jednadvacetiletý Švéd by měl ve středu obrany nastoupit vedle Tarase Kačaraby.

I přes roušku bylo vidět, jak mu na tváři hraje úsměv. Aiham Ousou nasadil spokojený výraz, ukázal dva prsty a nechal se před odletem do Izraele vyfotit. Dobré znamení? Snad ano, doufají všichni v červenobílém táboře. Ve třetím díle Konferenční ligy proti Maccabi Haifa se bude Ousou hodit.

Během nedávného srazu za švédskou jednadvacítku nenastoupil kvůli lehkému zranění, víkendový duel proti Liberci vynechal kvůli trestu za vyloučení v derby se Spartou. Teď ho Slavia nutně potřebuje. Stále totiž řeší kalamitu ve středu obrany a Ondřej Kúdela, jenž měl být podle sobotních slov kouče Jindřicha Trpišovského rovněž blízko comebacku, problém nevyřeší, protože do Izraele vůbec necestoval.

„Bez Kúdely je Slavia o třicet procent horší. Vedle něj by mohl hrát stopera kdekdo. Jakmile tam není, organizace slávistické obrany není dobrá,“ podotkl po uplynulém kole v pravidelném komentáři pro Sport zkušený trenér Ivan Kopecký.

Návratu reprezentačního stopera se „sešívaní“ ve čtvrtek večer nedočkají, čekání se protahuje. Po potížích s kotníkem stále není fit, ještě to není ono. Naposledy hrál před více než sedmi týdny v Karviné.

Trpišovský tak opět čelí personálnímu nedostatku na důležité pozici. Proti Liberci utkání zvládl s maskou po zlomenině obličeji Taras Kačaraba. Vedle něj by měl nyní naskočit Ousou. Pokud by jeden člen z ukrajinsko-švédské dvojice nemohl hrát, byl by slávistický trenérský štáb postaven před velkou improvizaci. Zaskakující Jakub Hromada se v sobotu zranil, navíc nefiguruje na soupisce pro evropskou pohárovou soutěž. Další hráči jsou mimo hru.

K dispozici by tak teoreticky byl pravý bek Alexander Bah, jenž zápas proti Slovanu ve středu obrany po odstoupení Hromady dohrával, případně mladík Daniel Samek, který obvykle nastupuje ve středu zálohy, ale v minulosti byl stoperem.

Nepříjemnosti ale nesnižují cíle červenobílých. „Je to pro nás stěžejní zápas pro to, jak se bude skupina dál vyvíjet. Vždycky jedeme vyhrát,“ pravil odhodlaně asistent trenéra Zdeněk Houštecký. „Doufejme, že nás ten domácí zápas s Libercem nakopl, i když herně to není úplně ideální. Ale věříme, že nás to v hlavách posunulo dál a každé utkání bude lepší,“ přál si Trpišovského pobočník.

Slavia má po prvních dvou duelech ve skupině Konferenční ligy tři body za vítězství nad Unionem Berlín, minule padla venku proti Feyenoordu Rotterdam. Maccabi zatím vydolovalo jen bod.

„Myslím, že jsou kvalitním týmem. Podle mě ale nemají tolik zkušeností a tak dobré a zkušené hráče na evropské poháry, aby uhráli víc. Každopádně bych řekl, že jsou v této době jeden z nejlepších klubů v Izraeli,“ poznamenal k Maccabi slávistický záložník Ubong Ekpai, který v minulosti právě v tomto klubu krátce působil. „Těším se na ten zápas, možná potkám některé staré přátele. Myslím, že tam mám dobré vztahy,“ usmál se Ekpai.

SESTŘIH: Slavia - Liberec 3:1. Krmenčík s Kuchtou rozhodli, trefil se při návratu i Stoch

Kuchta o spolupráci s Krmenčíkem: Michal se podíval a já jsem tam vyplaval