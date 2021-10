Slavia dál řeší patálie na stoperském postu. Pomůže Kačarabovi Ousou?

Když Slavia ve druhé polovině srpna zdrtila Baník 4:0, těžko v tu chvíli trenér mistra Jindřich Trpišovský pomyslel na to, že se na dlouhou dobu raduje z posledního čistého konta. Ta doba stále trvá, červenobílí inkasovali už v deseti soutěžních zápasech za sebou, což je za éry Trpišovského v Edenu nelichotivá rekordní šňůra.

Maximem bylo dosud šest utkání z konce podzimu 2018. I v sobotu proti Liberci „sešívaní“ dostali branku, ale nakonec vyhráli 3:1. Slavii v průběhu celé probíhající sezony dusí potíže na pozici stopera. Tenhle problém má jen částečný vliv, někdy defenziva nepracuje dobře, má výpadky. Někdy celé mužstvo poleví v závěru, někdy je soupeř hodně efektivní.

Liberec měl v Edenu šance, z nichž mohl vytěžit víc branek než jen trefu bývalého slávisty Miroslava Stocha, který ji neslavil a jehož fanoušci bouřlivě vítali. Šílenou kalvárii v srdci obrany vyřešil Trpišovský nasazením Tarase Kačaraby a Jakuba Hromady, který však musel kvůli zranění předčasně střídat, a na stoperu dohrával Alexander Bah.

„To už byla asi poslední varianta. Je to složité. Když jsme byli ve čtvrtek venku na tréninku, v posilovně zůstalo osm hráčů, všichni obránci,“ povzdechl si hlavní stratég v červenobílém táboře.

Hodně zvažoval nasazení matadora Michala Šmída, kterého si z béčka vytáhl pro duel se Slovanem alespoň na lavičku. „Kdyby byl stav v samém závěru jen o gól, šel by na hřiště kvůli výšce a standardním situacím, protože nám odcházeli vysocí hráči,“ podotkl Trpišovský.

Slávistický kouč si drží naději, že při skládání sestavy na čtvrteční střet v Konferenční lize na půdě Maccabi Haifa bude mít na stopera koho dát, i když Hromada, jehož zranění by nemělo být podle prvních prognóz vážné, ani Šmíd na evropské soupisce nefigurují.

Kačaraba utkání proti Liberci v masce jen měsíc po zlomenině v obličeji zvládl. Na čtvrtek by měl být připraven. „Zachránil nás,“ děkoval ukrajinskému legionáři Trpišovský. Vedle něj by se mohl postavit švédský chasník Aiham Ousou, který v sobotu chyběl kvůli trestu za vyloučení v derby proti Spartě a zároveň kvůli menšímu zranění. „On je ze stoperů návratu nejblíže, na čtvrteční zápas by teoreticky mohl být k dispozici,“ doufal kouč „sešívaných“.

