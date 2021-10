Trpišovský: Bránění? Baroko. Měli jsme strašně moc slabých výkonů

Kde vidíte příčiny porážky?

„Náš výkon nebyl dostatečný na to, abychom tu získali body. Udělali jsme hodně chyb v defenzivě i v ofenzivě, nebyli jsme schopní ani jednu šanci proměnit. Dostali jsme zbytečný gól po hezké akci soupeře. Ale z naší strany to bylo při bránění baroko. Pak následovaly rychlé protiútoky soupeře, kdy přišly další šance. Celkově tam bylo z naší strany strašně moc slabších individuálních výkonů, navíc jsme prohráli strašně moc soubojů.“

Chyběla vám u vašeho týmu energie?

„Ano. Prohráli jsme strašně moc soubojů, postrádali jsme agresivitu v boji o míč. Celkově bylo málo hráčů, kteří byli schopní vyhrát osobní souboje a byli by nebezpeční pro soupeře. V zápase jsme měli určitě přes dvacet situací ze strany v pokutovém území a v sedmdesáti procentech případů trefíme prvního hráče, balon ani nedostaneme do vápna. Na druhé straně máme ve vápně neobsazeného hráče. To jsou všechno věci, které na téhle úrovni v Evropě nemůžete dělat. Zkušenost máme, víme, jak těžké je ty zápasy hrát, spousta hráčů si to musí uvědomit. Pokud si to neuvědomíme a nebudeme mít větší agresivitu, touhu získat míč a neprohrávat osobní souboje, bude strašně těžké uspět.“

Prohráli jste všechny čtyři venkovní zápasy v této sezoně v evropských pohárech. Vidíte věci, které je spojují?

„Je to čtvrtý zápas v bouřlivé kulise. My nedokážeme podat výkon jako doma, některé individuální výkony nejsou jako doma. Je to podobné, soupeře pustíme do šance a on první nebo druhou promění. My sami šanci nedáme. Každý tým na evropské scéně má rychlé hráče, takže se ten zápas pak překlopí tak, že my máme otevřené hřiště a soupeři chodí do brejkových situací, což jim vyhovuje. Děláme chyby v defenzivě, které se na evropské scéně trestají a které jsme v minulých sezonách nedělali. Není možné, abychom soupeři nabídli takové pozice jako teď, minimálně dva sólové nájezdy, to je pro evropskou úroveň nepřijatelné. Když pustíme soupeře do pěti brankových příležitostí, je strašně těžké něco uhrát.“

Jak velkou komplikací je tato porážka v boji o postup ze skupiny?

„Podruhé za sebou jsme nezískali ani bod. Máme jen tři body, což nás nestaví do jednoduché situace. Každá ztráta bolí. Ve zbývajících třech zápasech musíme urvat maximální počet bodů. S každým soupeřem jsme už hráli. Víme, co nás čeká, jaká je jejich kvalita. V mnoha atributech se musíme zlepšit a odehrát takový zápas jako doma s Unionem.“