Rada: Pilař? Aspoň, že nechybí kvůli zranění. Musím si dát pozor na karty

PŘÍMO Z DÁNSKA | Do zápasu na hřišti Randers v Konferenční lize jde Jablonec v komplikované pozici. „Nálada není úplně komfortní, to víme. Situace není jednoduchá pro celý klub,“ přiznává Petr Rada. „Musíme věřit, že se to zlomí,“ dodává s výhledem na dásnkého soka, na kterého má zatím náskok jednoho bodu.

Jak moc vás mrzí, že nebude k dispozici vykartovaný Václav Pilař?

„Každá ztráta nás mrzí, v pohárech obzvlášť. Venca je mezinárodně zkušený, má toho s Tomášem Hübschmanem v Evropě odehráno nejvíc. Je to nepříjemné. Zaplaťpánbůh, že to jsou karty a ne zranění, to by ve Vencově případě bylo horší. Nasbíral tři karty ve třech zápasech, což je na můj vkus dost. Je to škoda.“

Utkání bude řídit izraelský sudí Orel Grinfeeld, který na jaře pískal odvetu Slavie na Rangers. Víte díky tomu, co vás čeká?

„Ono to vyzní, že mám s rozhodčími problémy… Třeba jsem se rozčiloval doma proti Randers kvůli penaltě, ale pak když jsem to zpětně viděl, uznal jsem, že to písknul správně. To jsou emoce v zápase, pak vychladnete. Doufám, že Izraelec to bude chtít odpískat, jak se na mezinárodním poli sluší. Zápas Slavie na Rangers je už pryč, je zbytečné se k tomu vracet. Asi ví, že tam udělal chybu. Kdyby vyloučil domácí hráče, kteří kopali do Kuchty, byl by klid a k ničemu nedošlo. Já si musím dát pozor, mám tři karty a chci Evropu dohrát. Na hřiště za hráči nemůžu, ale na straně budu bojovat, protože nechci, aby nám někdo křivdil.“

Tři karty ještě nemáte, to byste nemohl na lavičku.

„Já počítám i karty z ligy, ani to nestíhám sledovat, stejně jako vypsané kurzy. Fortuna se na tom živí. Není to dobrá vizitka, souhlasím, ale v třiašedesáti se už budu těžko měnit. Křivdu prostě neuznám. Čekal bych i trošku cit od rozhodčích, přijde mi, že si na tom už trochu chladí žáhu. Máme Radu, tak ho tam doženeme. Dobře, ať pískají mladí rozhodčí, ale dřív měli k trenérům jiný vztah, diplomatičtější. Teď zvednete ruce a už k vám běží, aby to viděly kamery – teď mu dám. Už to musím vydržet.“

Berete v tomto zápase bod, který by vás udržel v docela výhodné pozici před Randers?

„Každý bod z venku je samozřejmě vždy hodně pozitivní. Doma jsme s nimi ztratili dva body se závěrečným hvizdem, takže bychom si je chtěli vzít zpátky. Bude to hodně těžké, ale v dosavadních třech zápasech jsme se přesvědčili, že se dá hrát s každým, pokud nebudeme ustrašení.“

To se vám povedlo herně v Alkmaaru, kde jste však prohráli 0:1. Co potřebujete zlepšit, aby to tentokrát vyšlo i výsledkově?

„Koncovku. Pokud máte proti těmto týmům jednu nebo dvě šance, musíte mít minimálně padesátiprocentní úspěšnost, jinak jste potrestaný. To je teď naše největší bolest.“

Cítíte na týmu, že zápasy v Evropě mu jdou lépe než v lize?

„Ale máme jen čtyři body. Kdybychom hráli slušně, měli bychom mít bodů víc. Už ze své hráčské kariéry si ale pamatuju, že zápasy v Evropě jsou úplně jiné – a můžete hrát s kýmkoliv. V naší lize týmy znáte, taktika je trošku jiná, mezinárodní zápasy jsou motivační pro všechny, vybičují vás.“

Co říkáte na formu Tomáše Čvančary a jeho nominaci do reprezentace U21?

„Tomáš nám několikrát pomohl, vstřelil důležité branky. Nominace je vyznamenání především pro něj. Myslím si, že reprezentace by měla být pro každého hráče vrchol. Připadá mi, že v poslední době to tak vždy není, že reprezentace trošku ustupuje klubovým zájmům, což nikdy nebývalo. Pokud je někdo z mého týmu nominovaný, nikdy bych neřekl, že je unavený, ať nejezdí. Takže mu to přeju.“