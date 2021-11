Nachlazený Kuchta: Mohlo to být lepší. Do Berlína si pojedeme pro postup

Taky by vás výhra ještě o něco víc přiblížila jaru v Konferenční lize. Nebo remíza 2:2 na tom moc nemění? V Berlíně příště zkrátka nesmíte prohrát.

„Nic moc to neznamená v tomhle ohledu, i když to mohlo být lepší. Ale jedeme tam prostě vyhrát, nebo pro příznivý, výborný výsledek, abychom postoupili do jarní fáze Konferenční ligy. Bude to na nás, jak k tomu přistoupíme, ale o tom se asi ani nelze bavit, v téhle soutěži je všechno ošemetné… My se tam prostě jedeme porvat o postup.“

Pro gól jste si šel najisto, když jste dobíhal střelu Tomáše Holeše?

„Vždycky čekám, že by se něco takového mohlo stát, že by to třeba brankáři mohlo vypadnout, to jsem prostě já. Takový typ gólu jsem dal už poněkolikáté. Jsem tam od toho, abych góly dával, jsem za něj rád, jen mě mrzí, že neznamenal tři body.“

Šel závěr dohrát lépe? Přece jen byla v posledních minutách na vašem výkonu vidět trochu hektika.

„V tomhle s vámi naprosto souhlasím, měli jsme jiné pokyny, než co jsme předváděli v závěru zápasu. Trenéři nás na to upozorňovali, ale nešťastně se zranil Alex Bah, neohlídali jsme si jeden nákop dopředu, pak tuhle situaci… Naši stopeři byli pořád pod tlakem. Než bychom to dohráli na jejich polovině, dali pojišťovací gól… Vepředu jsme to taky odehráli špatně, taková situace by třeba nenastala.“

Mohla být na vás pískána penalta za zákrok, po němž jste nakonec dostal žlutou vy za simulování?

„Rozhodčí to mohl písknout, i ne. Já si nechám verdikt pro sebe. Dostal jsem se tělem před obránce, věděl jsem, že na sebe vytváří tlak, chce si pro sebe vymodlit fauly. Já toho chtěl využít, nepovedlo se. Měl jsem situaci využít líp, nebo dát balon lépe postavenému spoluhráči.“

Z vašeho hlasu je patrné, že nachlazeným hráčem myslel ve středu trenér Jindřich Trpišovský vás, je to tak? A jak se vám hrálo ve druhé půli?

„Jsem to já, po Jablonci jsem zůstal doma, byl jsem takhle nemocný i na srazu nároďáku. Trenéři mě radši nechali dva dny doma, připravoval jsem se sám, byl jsem se proběhnout, abych věděl, jak na tom jsem. Trenér se mě ráno v den zápasu zeptal, že když na mě ukáže, jestli budu schopný, já řekl, že ano. Ty dva dny mi pomohly.“