Rada: Bod musíme brát, do Kluže pojedeme vyhrát. Strach o Pleštila

Remízu s lídrem skupiny bral s pokorou, dobře cítil, že na víc to tentokrát nebylo. I když Jablonec po výsledku 1:1 s Alkmaarem klesl na třetí příčku. „Chceme v Kluži zvítězit, abychom měli čistý stůl,“ prohlásil kouč Petr Rada před posledním kolem, v němž bude jeho tým bojovat o postup do vyřazovací části Konferenční ligy. Za určitých okolností mu může stačit i remíza.

Jak jste zápas viděl?

„Bylo jasné, že jsme hráli s nejsilnějším soupeřem ve skupině. Nastupují prakticky ve stejné sestavě, jsou na sebe zvyklí, vědí o sobě, spolupráce jim dobře funguje. My jsme se dostali do vedení, což byla výhoda, soupeře jsme do šancí nepouštěli a vypadalo to, že zvládneme poločas dohrát, ale zase před přestávkou jsme byli potrestaní vyrovnávací brankou. Chtěli jsme pak být pořád ve hře, ale chyběl nám klid a větší přesnost, i standardní situace bychom potřebovali lepší. Ale musíme bod brát, teď pojedeme do Kluže vyhrát.“

Co je s Dominikem Pleštilem a jak moc jeho střídání nabouralo vaše plány?

„Je na vyšetření, nemohl dýchat, ale vypadalo to hodně špatně. Z nemocnice jdou zprávy, že má zápal plic. Další hráč, který bude mimo, určitě to zásah byl.“

Jak hodnotíte výkon Miloše Kratochvíla?

„Byl hodně silný, udržel hodně míčů, i když měl před zápasem zdravotní problémy a byl na hraně. Nakonec nastoupil a vydržel dlouho. Dal branku a byl směrem dopředu jeden z nejaktivnějších hráčů, jsem s jeho výkonem spokojen. Měl jen jeden trénink, zvládl to dobře.“

Co říkáte na Michala Surzyna, který nastoupil ve středu obrany místo distancovaného Vojtěcha Kubisty?

„Jo, v pořádku. Není to jeho stoprocentní pozice, ale na pravé straně to pro něj bylo snazší, než když hrál na Slavii nalevo. Soupeře jsme do šancí nepouštěli a souboje, které podstupoval, zvládl. Moc toho zatím neodehrál, ale v budoucnosti zde uplatnění najde.“

Věříte, že Randers prohrají v Alkmaaru o dva góly? V tom případě by vás v Kluži stačila i remíza.

„To jsou jen spekulace. Musíme bodovat v Kluži, to je zásadní. I ekonomicky silné týmy hrají o finanční motivaci, nikdo asi v Evropě nevystřídá celou jedenáctku. I kdybychom dnes vyhráli, asi bychom museli bodovat. Jsme rádi, že před posledním zápasem žijeme.“

Jak hodnotíte tři domácí vystoupení? Ani jednou jste neprohráli, získali celkem pět bodů…

„Spokojený moc nejsem, protože jsme nevyhráli s Randers. Měli jsme hodně šancí, abychom to uhráli, byl to asi nejhořčejší zápas ve skupině. Ale i naše venkovní zápasy v Alkmaaru a na Randers měli svou kvalitu, v obou zápasech jsme měli kopat penaltu, možná jsme doplatili na naši pozici. U domácích zápasů mě mrzí, že chodilo málo diváků.“