Rada po prohře v Kluži: Branka před přestávkou nás srazila na kolena

Jak se vám prohra s Kluží hodnotí?

„Jsme zklamaní, to v každém případě. V prvním poločase to bylo z naší strany povedené, domácí jsme prakticky do ničeho nepustili. Ale byli jsme nepřesní ve finální fázi a prakticky do šatny jsme dostali úplně zbytečnou branku. První náběh do vápna a soupeř nás hned potrestal. Ve druhé půli jsme se snažili hrát na vítězství, remíza by byla málo, ale domácí nám neposkytli příliš prostoru. V závěru jsme šli do rizika, hráli jsme vysoko a z toho pramenil druhý gól. Ale tenhle výsledek nerozhodl o tom, že jsme nepostoupili.“

Cítíte, že jste celkově na postup ze skupiny měli?

„Určitě jsme na něj měli. Klíčový byl zápas doma s Randers, kdy jsme měli spoustu šancí, měli jsme jej pod kontrolou a pak jsme inkasovali v devadesáté minutě z penalty 2:2. Kdybychom jej zvládli, měli bychom pozici v boji o postup o hodně lepší.“

Dojeli jste na slabou produktivitu?

„Dohání nás to i v naší lize. Šancí máme dost, ale branky nevstřelíme. Dnes se to potvrdilo, měli jsme čtyři šance, ale nespadne nám to tam.“

Nečekal jste v tomto směru víc od Tomáše Čvančary?

„Stopeři soupeře byli robustní, některé situace hraničily s odpískáním faulu… Ale o tom se bavíme pořád, že na mezinárodní úrovni se tohle nepíská, na to si musíme zvyknout. Tomášův výkon nebyl takový, jaký jsme si představovali, ale předtím pro nás odvedl spoustu dobré práce.“

Výborný výkon naopak podal Tomáš Hübschman, že?

„Řekl bych, že tam byly hodně dobré výkony od více hráčů, třeba Kuby Martince, obrana celkově hrála velice dobře. Tomáše jsme střídali kvůli oživení, hráčům nemůžu vytknout, že by nechtěli, že by to sem přijeli jen odbránit. Snažili se, ale ta branka před přestávkou nás srazila na kolena.“