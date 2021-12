Slavii čeká v Berlíně hodně těžká práce, tuší experti

Spartě před soubojem s Bröndby věří s kurzem 1,8:1 většina sázkařů. „Přestože byla Sparta v úvodním vzájemném utkání lepší, vybojovala na dánské půdě jen bod, což bude chtít doma určitě odčinit. Forma Letenských je výborná a do zápasu půjdou v pozici favoritů,“ říká mluvčí Chance, Markéta Světlíková.

Bröndby vidí jako vítěze s kurzem 3,93:1 jen 8 % sázkařů, kteří mají za to, že by mohla mít Sparta s rychlým dánským fotbalem problém. Na remízu jde u Chance jediné procento vkladů v kurzu 3,93:1.

V závěrečném utkání skupinové fáze Konferenční ligy čeká Slavii bitva s Unionem Berlín. V Německu stačí sešívaným nerozhodný výsledek k postupu do dalších bojů. „Na vítězství Unionu vypsali bookmakeři Chance kurz 2,02:1 a na tuto příležitost evidujeme 80 % vkladů. Na remízu s kurzem 3,57:1 sází 5 % lidí a na výhru Slavie v kurzu 3,77:1 máme aktuálně 15% náběry. Fanoušci sice přejí Slavii postup, její prohry venku v důležitých zápasech ale na optimismu nepřidají,“ tuší problém pro Slavii Světlíková a dodává, že se u Chance často sází také na to, že v zápase padnou více než dva góly.

Kluž jde do souboje s Jabloncem s tím, že nemá co ztratit. Prohra jim v tomto zápase neublíží tolik jako Severočechům. Ti jedou do Rumunska s nutností vyhrát. K vítězství by mohl přispět nejlepší střelec Jablonce v KL, Tomáš Čvančara, který se prosadil v obou duelech s Randers. „Kurzy jsou na oba celky u Chance velice podobné. 57 % vkladů míří na rumunský tým (2,53:1) a výhru hostů s kurzem 2,69:1 odhaduje 35 % sázkařů. Remíza (3,29:1) je na 8 % tiketeů a hodně se také tipuje, že v utkání nepadnou víc než 4 góly,“ uzavírá mluvčí Chance.