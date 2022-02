Slavia v Turecku: Taktika i Ferda Mravenec. Co je s Olayinkou?

V Istanbulu si Slavia vytvořila luxusní pozici před odvetou v příštím týdnu. Domácí Fenerbahce svalila 3:2 a je nesmírně blízko postupu do osmifinále Konferenční ligy. Složitý duel na horké turecké půdě zvládla i bez hlavního trenéra Jindřicha Trpišovského. Co všechno ukázala z českého pohledu vydařená partie?

Nebyl v jednoduché situaci. Pro Slavii jsou vystoupení v Evropě stejně důležitá jako v lize. Jaroslav Köstl by určitě nebyl rád, kdyby z Turecka přivezl „šišku“ a říkalo se, že bez osobnosti Jindřicha Trpišovského, toho času ve stavu nemocných, nemůže mužstvo opustit hranice. Asistent ale dovedl červenobílou jednotku k zaslouženému triumfu. Jako head coach uspěl. Jediné, co vypadalo prapodivně, bylo střídání Oscara v samém závěru. Tohle si měl ohlídat.

Má nesporné přednosti. To bezpochyby. Umí načasovat náběh a vyhnout se ofsajdové pasti. A když nastartuje motory, musíte na Nigerijce i na evropské scéně hodit síť, jinak ho nepolapíte. Proti Fenerbahce však naplno předvedl i své limity. V rychlosti má problémy s kontrolou míče a koordinací. V jedné ze šancí pálil daleko vedle brány. Na technické dokonalosti musí pracovat, ve Slavii je vyžadovaná vysoká kvalita. Obzvlášť v duelech na mezinárodní scéně. Co mu však nelze upřít, je obrovská pracovitost. Vydal se na maximum.

Co je s Olayinkou?

Sorův krajan byl nejslabším článkem Slavie. Už delší dobu to Olayinkovi nesype. Není to jen otázka aklimatizace po návratu z Afrického poháru, také na konci podzimu byly výkony dlouhonohého křídla šedivé, bezbarvé. V prvním duelu play off s Fenerbahce byl podprůměrný. V přechodu poztrácel několik míčů, nevěděl si rady v poslední zóně hřiště, působil chaoticky, přemotivovaně. Přitom patří mezi nejzkušenější hráče. Nutně se musí zlepšit.