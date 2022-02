Hancko chce zopakovat Rapid: Partizan bude pro nás jako finále

PŘÍMO Z BĚLEHRADU | Je jediným hráčem Sparty, který v probíhající sezoně zatím nevynechal v evropských zápasech ani minutu. Stoper Dávid Hancko tuhle sérii ve čtvrtek téměř jistě prodlouží, společně se svými parťáky se vydá na mimořádně náročnou misi. Cíl je jasný. Smazat manko na Partizan a v Bělehradě ho položit na lopatky. „Už s Rapidem jsme měli nůž na krku a zvládli to. Snad to nyní zopakujeme,“ doufá slovenský reprezentant.

Do víkendového utkání s Jabloncem vás nepustil nezpůsobilý terén. Jak se to může projevit v odvetě s Partizanem?

„Myslím, že to může být trochu výhoda. Hřiště v Jablonci nebylo takové, abychom na něm mohli hrát. Hned v neděli jsme proto měli trénink navíc. Úvod jara jsme měli náročný, teď se nám otevřela možnost, jak se dát trochu do kup. O to víc se na zápas s Partizanem těšíme.“

Co musíte změnit oproti prvnímu duelu, jenž vám v Praze ani trochu nevyšel?

„Každý zápas je jiný. Máme za sebou první utkání, o soupeři jsme zjistili ještě víc informací. Je to pro nás jako finále, přijeli jsme sem s touhou postoupit. Bude to těžký zápas, ale věřím, že je v našich silách, abychom to zvládli.“

Srbové v úvodním souboji rozhodně nepůsobili neporazitelným dojmem. Dodává vám to před střetem v Bělehradě větší víru?

„Myslím, že šanci jednoznačně máme. Už první chyba by byla, kdybychom sem přijeli s tím, že to je nemožné. Věřím, že uděláme maximum. Podobně jsme měli nůž na krku s Rapidem, kdy jsme taky prohráli první zápas, a pak to zvládli. Věřím, že to teď zopakujeme, určitě se o to popereme. Musíme být hlavní aktivní vepředu.“

Právě v ofenzivě máte na jaře zatím největší problémy, že?

(Pokyvuje hlavou) „Je to něco, co nás v posledních zápasech trápí. Každé mužstvo má v dlouhodobé sezoně období, kdy z toho trochu vypadne. Věřím, že už jsme si to vybrali. Hodně se o tom bavíme, víme, co chceme změnit. Věřím, že hned proti Partizanu bude znát rozdíl. Výsledek prvního zápasu nás ostatně nutí k tomu, abychom do toho vstoupili ofenzivně hned od první minuty.“