Rozhodne naše ofenziva, uvědomuje si Vrba. Jak je na tom Krejčí mladší?

Co musíte ve hře změnit, aby se neopakoval slabý výkon z prvního utkání na Letné?

„Musíme se zlepšit v ofenzivě. V Praze jsme měli dobrý vstup do utkání, pak jsme z toho ale ustoupili. Bude rozhodovat naše ofenziva. Pokud bude taková jako úvodních dvacet minut v prvním utkání, jsme schopní to zdramatizovat. Doufejme, že to tak bude.“

Může vám pomoct, že jste o víkendu vinou nezpůsobilého terénu nenastoupili do ligového utkání v Jablonci, a mohli se plně koncentrovat na odvetu?

„Pro nás to, že jsme nehráli na tak těžkém terénu, bylo asi lepší, než abychom nastoupili do utkání, které by o fotbale moc nebylo. Ještě v neděli jsme po návratu do Prahy trénovali, vlastně jsme si dali celý klasický tréninkový týden. Myslím si, že jsme dobře připravení. Snad se to v odvetě ukáže.“

Co očekáváte od Partizanu? Už v prvním utkání byl hodně defenzivní, teď má v kapse i náskok.

„Tím, že vyhráli první utkání, budou určitě chtít vycházet ze zabezpečené obrany. Ale myslím, že budou útočit víc jak v Praze. Už kvůli svým fanouškům, kteří je poženou dopředu. Mohl by to být zajímavý fotbal nahoru dolů.“

Vy osobně máte na srbského soupeře dobré vzpomínky, před čtyřmi lety jste ho na jaře s Plzní v Evropské lize vyřadili. Může vám tahle zkušenost k něčemu pomoct?

„Pokud se nepletu, bydlíme ve stejném hotelu jako tehdy. Stadion je samozřejmě taky stejný. Tak doufám, že to i stejně dopadne a postoupíme.“

Ve výpravě nechybí Ladislav Krejčí mladší. Jak to vypadá s jeho možným startem?

„Dobře.“

Naopak vám ze zdravotních důvodů vypadl zkušený stoper stoper Ondřej Čelůstka. Jak jeho absenci budete řešit?

„Máme tři možnosti na dva posty. Hancko, Panák, Vitík. Uvidíme, jak se rozhodneme.“

Partizan už v neděli čeká přímý boj o srbský titul s Crvenou Zvezdou. Může vám to hrát do karet?

„Osobně si myslím, že Partizan chce uspět v obou utkáních. Snad jim to znepříjemníme a do derby nepůjdou v optimálním rozpoložení.“