Slavia je spokojená. Tvrdík si rýpl po omylu soupeře: Ať nejste překvapení

LASK v podzimních šesti zápasech skupinové fáze uhrál vůbec nejvíc bodů ze všech účastníků, celkem 16. Zároveň ale platí, že skupina s Maccabi Tel Aviv, HJK Helsinki a arménským Alaškertem patřila mezi ty snadnější.

V domácí soutěži se Linci naopak moc nedaří, třetí místo z minulé sezony je aktuálně hodně vzdálené. Ve dvou zbývajících utkáních základní části budou svěřenci kouče Andrease Wielanda bojovat o to, aby se ještě vůbec vešli aspoň do lepší nadstavbové šestice.

„Je to soupeř, o kterém hodně víme, protože odtamtud je Mads Emil Madsen. Na některé jejich zápasy jsme koukali už v létě. I od Emila máme nějaké informace. Je to v dojezdové vzdálenosti, takže jsme spokojeni,“ prohlásil pro klubový web trenér „sešívaných“ Jindřich Trpišovský. Byť první volbou pro většinu kabiny byl slavný AS Řím.

Dánský záložník Madsen v Linci strávil minulou sezonu, odehrál celkem čtyřiadvacet soutěžních utkání. „Pro mě je to nejzajímavější tým, proti kterému jsme mohli hrát. Jsem spokojený. Jde o velmi fyzický tým, hrají na spoustu soubojů a dlouhé balony,“ podotkl Madsen.

Do rakouského soupeře si na Twitteru rýpl předseda slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík. LASK totiž krátce po losu na svém webu vydal text, ve kterém Slavii představil jako podzimního účastníka Evropské ligy. Tu ovšem hrála Sparta, Rakušané chybu vzápětí opravili.

„Vážení rakouští kolegové, Emil Madsen u nás skutečně hraje, ale Evropskou ligu jsme bohužel letos nehráli. Těšíme se na Vás, ale doporučujeme náš tým raději studovat pozorněji, ať nejste nemile překvapení,“ napsal pobaveně Tvrdík.

První zápas se bude hrát 10. března v Praze, odveta o týden později v Rakousku. „Vždycky je lepší dohrávat doma. Ale výhodu jsme využili s Fenerbahce, teď se musíme srovnat s tím, že se to otočilo,“ uzavřel Trpišovský.