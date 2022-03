Trenére, může to Slavia celé... Trpišovský dostal otázku, které se bál

Podle Emila Madse Madsena, který v Linci před příchodem do Slavie působil, jde o velmi soubojový tým s vynikajícím represinkem. Co od soupeře očekáváte vy?

„Je to pravda. Linz je hodně houževnatý, důrazný v osobních soubojích, vytváří velký tlak na míč, v některých fázích i dost napadá. Obecně platí, že jsou velmi dobře organizovaní. Emil říkal, že praktikují podobný fotbal, jako některé týmy v české lize. Co se týče Madsena, přemýšlíme, zda jej použijeme právě proti Linci. K jeho smůle, ale máme největší přetlak právě na jeho postu.“

Jak je reálné, že by český celek vyhrál Konferenční ligu? A plánujete to?

„Této otázky jsem se bál. Když jsem ji naposledy dostal, tak jsme vypadli. To bylo po prvním zápase čtvrtfinále Evropské ligy s Arsenalem. Hráli jsme 1:1, v odvetě jsme dostali čtyřku a vypadli... Snad se to tentokrát nebude opakovat. Osmifinále Konferenční ligy má pro nás velký význam, je to evropský pohár. V osudí jsou velice zajímavé týmy. Každý postup znamená další dva zápasy v Evropě, na stadion už můžou fanoušci, což je další bonus. Přikládáme tomu maximální koncentraci a důraz, byť v lize hrajeme o titul a každý zápas je také stěžejní. Dostat se do finále je pro všechny týmy strašně těžké. Pro české obzvlášť. Týmově jsme moc úspěšní nebyli, hlavně v zápasech venku. Ve Slavii se momentálně zabýváme krátkodobým horizontem. Chtěli jsme zvládnout derby, teď máme Linec, který je úplně ve všem opakem Fenerbahce. Mezitím nás v neděli čeká zápas v Liberci, důležitý pro vývoj základní části. Pak České Budějovice, přijde repre pauza, kluci odjedou, následuje utkání v Plzni. Proto je strašně těžké odhadovat, co bude za měsíc v dalším kole.“

LIMBOVA ŠAJTLE o derby: Frajer Hovorka. Krejčí? Jasná červená. A chudák Vrba…

Co musíte udělat pro postup?

„Musíme si připravit dobrou pozici v prvním zápase. I když v odvetě Linec nebude hrát doma, ale v St. Pöltenu, tak je velice nepříjemný. Viděl jsem jeho poslední duel se Salcburkem, odehrál to skvěle. Pro nás to znamená, že musíme být maximálně koncentrovaní v defenzivě.“

Nakolik jste pokročil v úvahách, jak vyřešit díry v defenzivě? Oproti derby bude s jistotou chybět zraněný i vykartovaný Taras Kačaraba, David Jurásek zase není na soupisce pro Konferenční ligu, stejně David Hovorka...

„O defenzivní řadě máme jasno. Momentálně máme zdravých čtrnáct hráčů. Doufáme, že nás někdo ještě doplní. Jsou tam karetní tresty, zranění, kluci nezapsaní na soupisce. V úterý neabsolvoval trénink Sor, který cítí následky po střetu s Krejčím. Věříme ale, že na čtvrtek bude připravený. Řešíme post ve středu hřiště, kde máme na jedno místo dva kandidáty.“

V sestavě zase budete improvizovat. Chystáte si opět nějakou specialitu?

„Personální problémy nás staví do nepříjemné pozice. Kdybychom byli komplet a rozjetí, tolik bychom do sestavy nesahali. Je možné, že ve středové řadě nastoupí hráč, který tam doteď nehrál. Uvidíme zítra po rozcvičení. Ke změnám ale určitě dojde.“

Jak se vůbec rodí překvapivé tahy v sestavě? Ráno se vzbudíte s geniálním nápadem?

„Jde o výsledek debat uvnitř trenérského štábu v zápasovém meziprostoru. Řešíme spoustu věcí, přicházíme s řadou nápadů. Někdy naše myšlenky konzultujeme i s hráči, abychom věděli, jak to oni cítí. Vždycky se vám takové tahy lépe realizují, když máte dobré karty v ruce. Uvedu příklad, máme dva skvělé brankáře, o jejich nasazení se rozhodujeme podle aktuální formy, ale i podle potřeb týmu, typologie soupeře. Když karty nemáte, nic s tím neuděláte. Je to vždycky dané momentální situací. V jakém jsme rozpoložení, jak se nám daří, jaké máme možnosti a s jakým soupeřem hrajeme. Jestli jde o zápas doma nebo venku, roli hraje rozestavení soupeře, prostředí, terén.“

Linec inkasoval v šesti skupinových zápasech pouze jeden gól. Je to varování?

„Jistě. Abychom se prosadili, musíme soupeře dostat do situací, které mu nebudou vyhovovat. Bereme v potaz nejen to, že v Evropě dostává minimum branek, ale také podle dat by v rakouské lize měl být někde jinde, než ve skupině o záchranu. V mnoha parametrech jsou na druhém a třetím místě celé soutěže.“