Trpišovský připravil novinářům kvíz a chválil Sora: Je komplexnější než Sima

Jak po výsledku 4:1 hodnotíte zápas?

„Jsme rádi, že jsme vyhráli a připravili jsme si dobrý výsledek do odvety. Získali jsme tři body pro klubový i národní koeficient. Dobře jsme do zápasu vstoupili, po prvním míči za obranu jsme se prosadili gólově. Pak jsme měli pasáž, kdy jsme mohli navýšit vedení, ale něco jsme neproměnili, Emil (Madsen) dal skvělý balon na zadní tyč, ale nikdo tam nebyl. Pak jsme dali druhý gól, měli další šance, soupeř šel do pěti obránců, to nás vyvedlo z tempa. V druhém poločase se utkání odvíjelo, jak se čekalo. LASK zvýšil aktivitu, hrál o dost výš a my jsme se zase chtěli prosadit rychlými protiútoky. Měli jsme slabou pasáž okolo šedesáté minuty, pomohla nám střídání, nakonec jsme se dopracovali k zaslouženému výsledku. Mohli jsme dát ještě víc gólů. V defenzivě hrála obranná čtyřka skvěle, stopeři byli naprosto famózní, ale ve středu pole jsme připustili některé situace, které jsme nechtěli.“

Těší vás výsledek o to víc, že jste nastoupili v improvizované sestavě?

„V tomhle kontextu ano, nemohli jsme počítat s dvanácti hráči užšího kádru. Dnes dopoledne nám z toho vypadli dva hráči, kteří měli hrát. Potýkáme se s virózou, kluci postupně vypadávají… I proto si vítězství vážím. Nicméně nám to někdy ztěžovalo organizaci hry, některé návyky tam nebyly, hlavně ve středu pole. Individuální výkony nás ale dotáhly k vítězství, některé z nich byly opravdu nadstandardní.“

Kde je potenciál Yiry Sora, střelce dvou branek?

„Netroufám si odhadnout. V zimě k nám přišel pozdě, připojil se těsně před ligou. Evropský fotbal mu momentálně víc vyhovuje, hlavně co se týče vedení zápasu, i z hlediska typologie soupeřů. U nás jsou složité terény, to mu příliš nesedí, stejně tak styl soupeřů. Instinktivní a dovednostní věci má ale skvělé. To znamená akceleraci, dynamiku, zakončení. Potřebuje volnost na hřišti, někdy je takový dost nepoužitelný, dostane se pod tlak, tím jak pozdě spíná, někdy situace nevyhodnotí správně. Potřebuje se taky kondičně zvednout. Trochu si zvyká na nový post, který vyžaduje jiný energetický systém, než na který byl doposud zvyklý. Snažíme se maximálně využít jeho potenciálu, na druhou stranu je dost vyřízený po takovém výkonu jako dnes, na což také musíme myslet, jelikož nebyl zvyklý tolik hrát. V Ostravě plnil roli žolíka. Když si ale představím, že by byl kondičně v topu, byl zvyklý na tým a představím si, že za nějakou dobu bude naplno chápat principy hry, tak je to hráč, který daleko přesahuje hranici naší ligy a českého fotbalu. Někdo mně nedávno říkal, že je to podobný příběh jako Sima. On je ale jiný. Yira je komplexnější hráč. Sima měl dominantní hlavu. Těžko říct, kde se to zastaví. Také ho budeme muset brzdit, po prvním gólu slavil jako Ronaldo, po druhém udělal přemet, což neradi vidíme, mohou z toho být zranění. Momentálně jsme spokojeni s rolí, kterou má.“

Je neskutečně rychlý. Porovnávají se s ním v tréninku ostatní hráči?

„Absolutní rychlost má skvělou. On sám říká, že na maximu není. Já to vidím tak, že více výjimečná je jeho startovní rychlost. Prvních čtyři pět kroků má úplně famózních. Dynamicky je fakt výjimečný. A je úžasné, jak v té absolutní rychlosti dovede ovládat balon, což hodně hráčům dělá problémy.“

Střelecky se prosadili čtyři Afričané. Co vás nejvíce zajímá, když takové hráče přivádíte?

„Primárně chceme mít, co nejlepší hráče a zároveň si o nich zjistit i jiné věci, aby dobře zapadli do týmu. Ideální je, když mají za sebou už nějaké angažmá v Česku. To se nám vyplatilo téměř u všech kluků z Afriky. Samozřejmě jejich typologie je strašně zajímavá, ale pro nás je moc důležité, aby chápali principy kabiny a naší hry. Co se týče Yiry, tak jsme věděli, že obdivuje Petera Olayinku. On si ho vzal pod křídla, vzal si to za své, pak je aklimatizace snazší.“

Před utkáním jsme řešili vaše speciality v sestavě. Proti Linci jste vytáhl do základu šestnáctiletého Adama Pudila, druhý poločas hrál jeho bratr Miloš. Proč jste se tak rozhodl a kdo se vám z dvojčat líbil víc?

„V první řadě bych chtěl poděkovat lidem, kteří je do Slavie přivedli. Do budoucna v nich vidíme velký potenciál. Sledujeme je od léta, občas si je vezmeme do tréninku. I když je jim šestnáct, v dubnu sedmnáct, tak mají velké předpoklady pro náš fotbal. Jejich nasazení bylo trochu vynucené, původně měl být na pravém křídle Ivan Schranz, jenže ten z toho vypadl. My jsme chtěli zachovat typologii křídla, Linec má nějaký způsob hry, proto jsme na hřišti chtěli mít dynamického hráče schopného náběhů za obranu. Rozhodli jsme se pro Adama, protože Lukáš Masopust, který také připadal v úvahu, by nevydržel celý zápas. O poločase jsme speciálně pro vás vytvořili kvíz, jestli si všimnete, že jsme je prohodili. Dokonce jsme uvažovali, že si Miloš nechá dres Adama a my ušetříme jedno střídání. (rozesměje se) Jsou si tak podobní, že by si toho nikdo nevšiml. Ale vážně, na Adamovi bylo ke konci vidět, že běžecky to pro něj bylo náročné. Proto jsme tam dali bráchu. Taky proto, aby jim to nebylo líto. Oba to na svůj věk zvládli. Adam byl u prvního gólu, Miloš se zase několikrát dobře vrátil. V naší personální situaci nám hodně pomohli.“

LASK měl problémy s dlouhými balony za obranu. Byl to váš herní plán?

„Předpokládali jsme, že budeme mít rychlostní převahu na ofsajd lajně. Oni chodí ve více hráčích do vysokého presinku a my se chtěli prosadit prostorovými náběhy horních tří hráčů. To se nám dařilo.“

Skládali jste sestavu s ohledem na nedělní utkání v Liberci?

„Rádi bychom to udělali, ale kdo měl ruce, nohy a plíce, šel do zápasu. Víc variant nebylo. Tomáš Holeš byl na stoperu, byla to jediná věc, kterou jsme dělali s ohledem na Liberec. Na středu hřiště ve velkém akčním rádiu hrozně vydá, na pozici středního obránce trochu šetří energii. Ale to byl spíš sekundární důvod. Primárním důvodem jeho nasazení na stopera ale byl způsob hry Baliče. Na neděli asi nikdo do plusu nebude. Ve středu nám kvůli střevním problémům vypadli dva hráči, dnes další dva. I někteří lidé z realizáku byli mimo. Snad se to nebude dál šířit.“