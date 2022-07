Podaný po trápení Sparty: Byla to křeč. Co chybělo na norskou hráz?

Prvek očekávání vystřídal prvek zklamání. Sparta vstoupila do druhého předkola Konferenční ligy bezgólovou remízou s Vikingem Stavanger a v odvetě bude muset o postup ještě hodně bojovat. „Soupeř toho sparťanům moc nedovolil,“ řekl ve studiu iSport.cz bývalý ligový hráč Jakub Podaný, jenž prošel i Spartou. Co Letenským v úvodním zápase nové sezony chybělo? A co bitva s norským týmem mohla ukázat novému trenérovi Brianu Priskemu?

Letná má za sebou velkou letní revoluci: po éře trenéra Pavla Vrby začala éra dánského experta Briana Priskeho. A hned první ostrý zápas přinesl rozpaky. „Sparta v létě trénovala převážně defenzivu, kterou zvládla. Udržela čisté konto, fajn,“ hodnotil Podaný. „Zato v ofenzivě záleželo na kreativitě hráčů, co vymyslí, ale neklaplo to. Hodně hráčů si odskakovalo, chyběla jim myšlenka. Viking dobře zahustil střed a neinkasoval, Spartě toho až na pár výjimek moc nedovolil.“

Podaný měl výhrady už po první půli. „Sparta je lepší a má větší držení míče. Ovšem Viking hraje velmi dobře v bloku – v hloubce i do stran,“ poznamenal někdejší indický šampion s Kalkatou. „Oba střední záložníci Sadílek a Fortelný se stahují pod útočníky, chybí pak v prostorech pod nimi a v přechodové fázi.“

Ani druhý poločas nepřinesl zlepšení, Spartě se nepovedlo vystupňovat tempo a rozhodnout partii ve svůj prospěch. „Na konci už byla vidět křeč, sparťané si nebyli schopní nahrát do výhodnějších pozic. Čekal bych, že to někteří zkušení hráči budou brát na sebe, ale všichni byli v křeči a nevěděli, co s tím mají dělat. Jen to obehrávali,“ popsal Podaný.

„Sparta se dostala do situací jeden na jednoho jen na krajích hřiště – a za nimi byl ještě někdo ze Stavangeru a jistil je. Chyběl i moment překvapení, které by soupeře vytrhlo z komfortu. Čekal jsem boj od první do poslední minuty, přesto jsem věřil, že sparťané alespoň jednou skórují.“

Mohlo se to povést žolíkovi Tomáši Čvančarovi, jenže hlavou minul. „Neodhadl to úplně dobře, dostal se o něco výš a dál. V prostoru byl dobře, ale nedokázal se srovnat tak, aby dostal míč do branky,“ vykládal Podaný.

„Bylo to pomalé, do nohy a ne do běhu. Nebylo to z první a centry chodily ze špatných prostorů, přitom Viking nebyl nepřekonatelný soupeř,“ zdůraznil druhý host ve studiu, zástupce šéfredaktora deníku Sport Ondřej Škvor. „Podle mě Sparta v tuhle chvíli nemá na to hrát lépe. Neříkám, že to třeba za 14 dnů nebude lepší, ale teď? Poznali bychom, že klub vyměnil trenéra?“

První zápas, první ztráta. Je otázkou, jestli dánský kouč Priske platí daň za příchod do nového prostředí, ovšem Podaný ho hájil. „Chci dát trenérovi čas. Nebylo by fér mluvit o tom, co za prvních pár týdnů nejde natrénovat. Kluci mohli čerpat z toho, co hráli předtím, a z předchozí sehranosti. Pro trenéra je kruté, že výsledky v letních předkolech rozhodují o úspěchu celé sezony, na druhou stranu to není žádná novinka. I kdyby byl Priske sebelepší, nemůže to za čtyři nebo pět týdnů fungovat dokonale. I proto nevěřím, že po prvním dílčím neúspěchu uhne z nastolené cesty. Neuhne ani o píď.“

Řeč byla i o solidně zaplněné Letné, na první zápas sezony dorazilo přes 12 tisíc diváků. „Ocenil bych PR tým a marketing Sparty, pro fanoušky dělají zajímavé věci. Covid to utlumil, ale klub u svých fanoušků vyvolal chtíč být znovu na stadionu,“ podotkl Podaný.

„Je dobře, že diváci nešli hned během prvního zápasu do negace. Správně vycítili, že by nebylo ideální v tuhle chvíli dostat tým pod tlak.“

A vyhlídky do odvety? „Nebude to zásadně jiné než v Praze. Záleží, jak se sparťané dokážou zmobilizovat,“ přemítal Podaný. „Pořád je to teprve poločas. První zápas nedopadl podle představ, ale ve druhém to Sparta může dokázat zlomit. Věřím, že to v Norsku zvládne.“