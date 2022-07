Sparta musí nutně uspět. Chystá se změna v obraně, posila do základu?

PŘÍMO Z NORSKA | Stěžejní partii o postup do třetího předkola Konferenční ligy nerozehrála zrovna přesvědčivě. Domácí plichta 0:0 není vyložený výbuch, Sparta ale před odvetou nemůže být ani trochu klidná. Dnes večer potřebuje na umělce ve Stavangeru bezpodmínečně uspět. Jinak její evropská pouť skončí dřív, než vůbec stihla pořádně začít. „Víme, v jaké jsme pozici. Lidé od nás očekávají postup,“ říká kouč Brian Priske. Pošle do boje čerstvou posilu Asgera Sörensena?

Českou výheň vyměnila za nehostinný sever. Minimálně co se týče klimatických podmínek. Sparťanskou výpravu v norském Stavangeru přivítalo slušné frišno, během včerejška teplota nepřelezla třináct stupňů.

Dnes, v den zápasu, má být jen nepatrně tepleji. Svěřencům trenéra Briana Priskeho ale navzdory tomu bude pořádně horko. O tom nemůže být pochyb. Čeká je totiž nejen hladový Viking, ale i nezvyklý element v podobě umělé trávy. A do toho vědomí, že Pražané nemají z domácího střetu vůbec nic nahráno…

„Abych byl upřímný, umělou trávu nemám rád. Ale taková je situace, nezměníme jí. Určitě se na to nebudeme vymlouvat. Hráči si na to musí zvyknout,“ zdůraznil Priske.

Letenští se na nezvyklý povrch chystali už v Praze. Nikoli ovšem na Strahově, kde hřiště s umělou trávou prochází rekonstrukcí. Dávid Hancko a spol. proto našli útočiště ve Střešovicích. I kvůli velké podobnosti s povrchem ve Stavangeru. V rámci tréninkové jednotky se snažili maximálně simulovat možný scénář odvetné bitvy. Lze totiž předpokládat, že se oproti prvnímu duelu obraz hry tolik nezmění.

„Přál bych si, aby soupeř hrál otevřeněji, ale nemyslím si, že to tak bude. Opět vsadí na rozestavení 5 – 3 – 2. Uvidíme, jestli Viking bude odvážnější a vsadí třeba na vyšší postavení svých hráčů,“ zamýšlel se Priske.

Spartu nicméně znovu čeká pozice týmu, jenž bude muset tvořit a dobývat pevný obranný blok domácích. Skutečně totiž nelze předpokládat, že by Norové před svými fanoušky výrazněji odkryli karty. Tím spíš, když jim sázka na úpornou obranu už jednou vyšla.

„Změnu herního systému u soupeře neočekávám. I podle toho, jak oslavovali remízu 0:0 z prvního zápasu. Ubránili nás a celých devadesát minut se drželi herního plánu. Bude to o nás, abychom je otevřeli gólem,“ prohlásil Hancko.

Priske znovu nemá k dispozici kompletní kádr, v Čechách zůstal především zdravotně indisponovaný kapitán Ladislav Krejčí mladší. Minimálně v ofenzivě sestava nejspíš změn nedozná, rudí nejspíš opět vsadí na útočníka Jana Kuchtu, tvořivce Adama Karabce a křídla Lukáše Haraslína s Jakubem Peškem.

Ke změně by ale mohlo dojít v obranné linii. Podle informací deníku Sport je reálně ve hře, že do základní sestavy skočí čerstvá posila z Norimberka stoper Asger Sörensen. Postavit by se mohl po bok zaskakujícího kapitána Dávida Hancka. Pozice levého beka by tak připadla Jaroslavu Zelenému a Tomáš Wiesner by se mohl vrátit na pravý kraj.

„Asger je připravený nastoupit. Fyzicky je na tom dobře, v Norimberku absolvoval celou přípravu a nastoupil i do prvního soutěžního zápasu. Adaptoval se rychle, určitě nám může pomoci,“ prozradil Priske s tím, že až během dneška se svými kolegy rozhodne, zda ho nasadí rovnou do základní sestavy.

Vše tomu ale nasvědčuje. Bude to vítězná (a tedy i postupová) premiéra?