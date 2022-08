Čenstochová vyhrála v Trnavě a má blíž k možnému souboji se Slavií

Fotbalisté Čenstochové zahájili 3. předkolo Evropské konferenční ligy vítězstvím 2:0 v Trnavě a mají blíž k potenciálnímu souboji se Slavií v závěrečném play off. Pražané ale ještě potřebují vyřadit Panathinaikos Atény. Krajní obránce či záložník RFS Riga Petr Mareš neproměnil penaltu a s lotyšským týmem doma remizoval 1:1 s maltskými Hibernians.

Rakówu, kterému chyběl zraněný reprezentační obránce Tomáš Petrášek, už v prvním poločase zařídil dvoubrankový náskok Ivi López. Španělský útočník ve 30. minutě skóroval zblízka po zaváhání trnavské obrany a v nastavení zvýšil z penalty. V základní sestavě domácích nastoupil český křídelník Erik Daniel.

Český vicemistr Slavia by začal dvojzápas o postup do skupiny Konferenční ligy 18. srpna venku, odveta v Edenu by se hrála o týden později.

Hibernians v Rize hráli už od 26. minuty bez vyloučeného Thaylora, přesto jeho spoluhráč Vella v závěru úvodní půle otevřel skóre. Krátce po pauze Mareš z pokutového kopu nepřekonal brankáře Koného. Pět minut před koncem RFS přece jenom zařídil remízu Ilič.

Úvodní utkání 3. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

Kuopio - Young Boys Bern 0:2 (0:2),

RFS Riga - Hibernians (Mal.) 1:1 (0:1),

Trnava - Čenstochová 0:2 (0:2),

Paide Linnameeskond (Est.) - Anderlecht 0:2 (0:2).