Chybí Sor? Je tu Usor, „brácha“ Olieho. Nigerijská parta dodala novou sílu

Zní to trochu jako proslulá hláška od televizního kuchaře Babici: Když nemáte Sora, dejte tam Usora… Jenže kvalita ingrediencí je úplně jiná a chuť z luxusního menu. Alespoň proti Panathinaikosu Atény. Právě v něm úspěšný „evropský“ střelec Yira Sor nemohl kvůli zdravotní indispozici nastoupit a ve druhém poločase úvodního utkání 3. předkola Konferenční ligy se na trávníku objevil jeho skorojmenovec a také Nigerijec Moses Usor. Výtečný výkon orazítkoval gólem na 2:0 a sklízel pochvaly. „Strašně nám pomohl,“ vyzdvihl jeho přínos slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Usor se trefil poprvé v soutěžním zápase za červenobílé áčko, kam se v létě natrvalo posunul z rezervního týmu, jemuž pomohl k postupu do třetí ligy. Balon poslal zkušeně do sítě ke stejné tyči, od které se k němu odrazil po střele Brazilce Ewertona. „Je to pro mě sen, poprvé skórovat právě tady a v evropské soutěži, jsem velmi šťastný,“ zachytily jeho radost klubové stránky.

Není divu, že prvním gratulantem byl další krajan Peter Olayinka, jehož krátký sestřih rovněž zdobí zářící blonďatý přeliv, zdaleka zářící. Nebýt rozdílu ve výšce (Olayinka je o sedm centimetrů vyšší), byli by z dálky celkem zaměnitelní. „Olie je pro mě něco jako brácha, moc jsem si oslavu s ním užil,“ lebedil si Usor, jenž fotbalově vyrostl ve stejné nigerijské akademii jako jeho parťáci a v Edenu se objevil teprve v zimě.

Když se dvacetiletý útočník začal v sestavě Slavie objevovat (debutoval v květnovém derby se Spartou), hned bylo zřejmé, že to může být další velká trefa. Na druhé straně někdy hraje i dost na sebe. Ve čtvrtek večer nicméně udělal vše, jak má.

„Mám dobrou techniku střely, a trenér mi proto říká, ať střílím častěji. Jsem rád, že jsem jednu z šancí proměnil,“ pochvaloval si. Trpišovský si u něho mohl udělat další velké plus. „Strašně nám pomohl, výkonem i aktivitou. Druhým gólem jsme soupeři dali políček, psychicky nás to povzbudilo,“ řekl.

A „brácha“ Olayinka? Toho přemlouvá k podpisu nové smlouvy…