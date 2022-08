Jirkal: Slavia má na rozdíl od Sparty více patron. Obě vyloučení správná

Co jste říkal na výkon Slavie?

„Moc se mi líbil, sehrála výborný zápas. Měla proti sobě nepříjemného soupeře: důrazného v obraně i do ofenzivy, ale slávistická obrana si s tím excelentně poradila. Trochu mi přišlo, že v prvním poločase trochu trpěl útok. Slavia měla dost zisků z dobrého bránění, ale akce nedohrávala, chybělo mi více invence. Ve druhém poločase už se to zlepšilo.“

V čem byla největší změna oproti ligovému utkání s Hradcem?

„Rapidní změna tam byla, i když začátek byl dost podobný. Oba soupeři vsadili na souboje, chtěli hrát důrazně, ale Slavia se postupně dostávala k výborné kombinaci. Zvládala hru na krátkém prostoru, měnila strany a přenášela těžiště hry. To byl oproti Hradci obrovský posun. Rychlost a zapojování obou krajů.“

Ukazuje se jako benefit, že má široký výběr ofenzivních hráčů?

„Tady vidím rozdíl oproti Spartě. V dnešním fotbale musíte mít více patron na zdolání soupeře a Slavia byla po stranách velmi účinná. Tam se rozhodují finální akce. Ať už je to náběhy či kombinací ve třech čtyřech hráčích. Hráči se dostávali až k brankové čáře, posílali míče pod sebe a to je pro soupeře destruktivní věc. Těžce se to brání, přitom Panathinaikos hrál ve svém vápně velmi dobře.“

Trenér Jindřich Trpišovský reagoval na výsledek a početní výhodu už v poločase ofenzivním střídáním, ale moc dlouho mu to nevydrželo. Ale jinak takticky dokázal přečíst soupeře, že?

„Udělalo to na mě dojem, že taktika měla smysl. Právě díky ní se slávisté dostali k výsledku. Vyčetl jsem, že hráči měli za úkol eliminovat zálohu soupeře, která je velice konstruktivní a nebezpečná v tvůrčí roli. Slávisté je ale třemi defenzivními záložníky naprosto eliminovali. Hosté neměli šanci se prosadit. To byl základ. Ve druhé půli už přišli ofenzivní hráči: Ewerton a Usor byly skutečné trefy! Přinesly technickou, kombinační i kreativní složku. Bylo jich plné hřiště. A když na hřiště přišel i Ševčík, tak úplně kralovali.“

Velký ohlas vzbudilo vyloučení Sebastiana Palaciose, který obdržel druhou žlutou za simulaci. Bylo to správné?

„Byl to hodně kontroverzní moment. Bylo jasné, že Palaciosovi se to otevřelo, šel do šance a Ousou mu skluzem vzal míč. Nicméně já tam viděl skutečně filmování. A to v poslední fázi: Zprvu hráč nešel s úmyslem pro penaltu, chtěl se prosadit. Ale najednou zjistil, že