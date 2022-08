Slavia v Řecku. Laserová šikana, opora Mandous a Olayinka brzy ikonou

Napadlo by vás, že Peter Olayinka se brzy stane slávistou s nejvyšším počtem startů v evropských pohárech? A že na téže scéně asi bude i nejlepším střelcem? Jeho malý příběh nicméně trochu zaniká pod otravnými světly laserů, které prudily hráče hostů v divoké aténské odvetě. Co vše ukázal souboj s Panathinaikosem, z něhož si Slavia odváží postup do play off Konferenční ligy?

Skvělá atmosféra, tu si každý pochvaloval, jenže taky jednohlasně dodávali, že jí ubližovaly lasery. Ty používali fanoušci domácích proti hráčům Slavie, zejména na evropské scéně je to až ostudná a prohnaná pomůcka. Taky za to navrhnul předseda „sešívaných“ Panathinaikosu u UEFA exemplární trest, byť dodal, že si váží věhlasu řeckého soupeře a že je mu líto, že tak slavný klub končí v pohárech. Když ovšem má Panathinaikos evropské ambice, měl by si s vlastními příznivci vyřešit tuhle zrůdnost, zvlášť když se to v jeho domácích zápasech děje opakovaně, jak poznamenal kouč Jindřich Trpišovský.

Panathinaikos zaskočil taktikou, Slavia stihla reagovat

Panathinaikos – alespoň zpočátku – zaskočil Slavii jednoduchým přímočarým rozehráváním akcí přes krajní obránce, kteří vybíhali až do pozice křídel, a ty naopak stahoval na střed tak, že nevytvářely klasické krajní tandemy. Klika byla, že Jindřich Trpišovský a spol. na to reagovali za stavu 0:0, a ne při horším výsledku, když po takové akci neproměnil tutovku Rubén Pérez. „Sešívaní“ vysunuli do napadání stoperů soupeře Ibrahima Traorého, aby pomáhal Ondřeji Lingrovi, který by neměl šanci to stíhat, a křídla hostů se stahovala při obranném postavení hluboko se svými obránci. Krajní obránci David Douděra a Oscar Dorley pak nabírali Aitora Cantalpiedru a Georgiose Vagiannidise uprostřed hřiště poblíž svých stoperů.