Experti v odvetě Slavii věří, v Řecku vstřelí branku

Vyrovnané utkání, kde se těžko hledá výrazný favorit. Tak hodnotí bookmakeři čtvrteční zápas Slavie, která se střetne na řecké půdě s Panathinaikosem o postup do závěrečného kvalifikačního předkola Konferenční ligy. „Pražané si sice do Atén vezou dvougólový náskok, který je staví do komfortnější pozice, soupeře však není radno podceňovat, i když už dávno nevévodí řecké lize," varuje pražský tým Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.