Levý: Ousou? Přestup je otázka času. Kačaraba se Šporarovi nevyrovnal

Po utkání však přišly na přetřes výkony obou slávistických stoperů. Zatímco Taras Kačaraba při soubojích s útočníkem Andrážem Šporarem nestíhal, jeho parťák Aiham Ousou předvedl daleko povedenější výkon.

„Situaci při inkasované brance bych to nedával za vinu jen Kačarabovi, protože na levé straně pozdě zareagovali Schranz i Douděra. Na druhou stranu Kačaraba se mohl dostat před hráče, ale Šporar to udělal šikovně. Celý zápas mu dělal problémy, Kačaraba prohrál hodně soubojů a nevyrovnal se mu. Dnes to nebyl jeho zápas,“ uvedl Stanislav Levý.

Naopak slušný výkon předvedl švédský obránce Aiham Ousou, který podle Levého byl společně s brankářem Alešem Mandousem a taktickými tahy trenéra Jindřicha Trpišovského jedním z hlavních důvodů zvládnuté odvety v pekelné aténské atmosféře.

„Pořád je to mladý hráč, ale je v něm obrovský potenciál. Má rychlost, soubojovost, umí vyvézt balon. Sice se také nevyvaruje chyb, ale umí se z nich poučit. Do budoucna je to určitě hodně zajímavý stoper,“ chválil Levý dvaadvacetiletého Švéda.

Na dotaz, zda může následovat například Davida Zimu či Alexandera Baha a přestoupit také do zahraniční, měl Levý jasno. „Pokud bude pokračovat v takových výkonech a Slavia se dostane do skupiny, pozornost a zájem určitě vzroste. Je to otázka času, kdy se posune do většího mužstva. Je na něm vidět velký progres.“

Že je Ousou velmi dobře nastavený potvrzují i informace redaktora Sportu Pavla Hartmana. „Co znám z doslechu, tak si místa ve Slavii obrovsky váží. Když přijel do Prahy podepisovat smlouvu, přivezl si s sebou celou rodinu. Ví, že ji může fotbalem celou uživit.“

Možností, jak složit stoperskou dvojici, má trenér Jindřich Trpišovský ovšem hned několik. Dá se očekávat, že po slabším výkonu Kačaraby a vypršení trestu Eduarda Santose dojde k opětovnému spojení Ousoua s letní posilou z Karviné?

„Pro mě je Ousou a Santos ideální stoperská dvojice. Santos se ale musí vyvarovat zbytečným chybám a občasnému podcenění herních situací. Občas působí na hřišti až arogantně. Nicméně oba jsou to velmi zajímaví obránci, kteří se ještě mohou hodně zlepšit,“ dodal Levý.

