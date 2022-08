Fotbalisté Slavie zvládli odvetu proti Panathinaikosu v Aténách remízově. Po výsledku 1:1 to znamená postup do play off Konferenční ligy a příblížení cíle, kterým je postup do skupiny. Jak si vedli jednotliví hráči na trávníku? Stoper Kačaraba třeba hodně propadl, takže naopak velmi vynikl brankář Mandous. Jaké známky si oni i jejich spoluhráči vysloužili v tradičním hodnocení Sportu, čtěte v GALERII.