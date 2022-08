Slavia chce najít druhého Van Kessela, Trpišovský hodlá zapálit Eden

Jeden zápas může Slavii řádně pomuchlat sezonu. Pokud dnes neporazí Raków Čenstochová v play off o Konferenční ligu, poprvé za panování Jindřicha Trpišovského si nezahraje základní skupinu některého z evropských pohárů. Šlo by o pořádný průšvih, který byl měl za následek výpadek minimálně 72 milionů a redukci kádru. „Takhle nechci přemýšlet. Máme sílu na to, abychom to zvládli. Chci, aby v Edenu hořela tráva,“ orosil se trenér „sešívaných“ při představě nepodařeného obratu ze stavu 1:2 po první partii v Polsku.

V těžkých chvílích je dobré se vrátit do minulosti a osvěžit si paměť nějakým zdařilým počinem. Udělejme si tedy krátký výlet proti času. V roce 2016 za tehdejšího trenéra Dušana Uhrina mladšího si Slavia klestila cestu předkoly Evropské ligy. Už na druhé zastávce jí málem došel benzin. Z estonského Tallinu si přivezla ztrátu 1:3 a doma musela zabrat, aby odvrátila nepříjemnou ostudu.

Povedlo se. Klíčovou trefu na 2:0 obstaral Gino van Kessel, do té doby nejdražší posila klubu za pětatřicet milionů korun. Že to s rychlým Nizozemcem dopadlo neslavně, je jiná část příběhu. Podstatné je, že Slavia postoupila. Obrat zvládla. Od té doby se jí nic takového nepodařilo.

Tak co třeba dnes! Podmínky jsou přece vytvořené.

V prvním zápase Slavia žuchla s Rakówem 1:2. Aby neminula Evropu, musí vyhrát. Pokud by to zvládla dvoubrankovým rozdílem, výsledkově třeba jako s Tallinem, měla by vystaráno. K tomu ale musí podat diametrálně odlišný výkon než v úvodní partii.

V Čenstochové byla Slavia překvapivě neevropská. Pomalá, bez ducha, bez efektivní kombinace, bez nápadu a nasazení, bez chtěné střely na branky. Jednoduše marná. Změnit mentalitu je základ úspěchu. Bez toho to nepůjde.

„Musíme dát do odvety víc válečnictví ve spojení s fotbalovou kvalitou,“ uvažuje, a velmi správně, trenér Jindřich Trpišovský. „V odvetě potřebujeme zvýšit tempo utkání, jeho plynulost a čistý čas. V Čenstochové se hrálo pětadvacet minut v první půlce, v té druhé sedmadvacet minut čistého času. To je málo. Proto musíme zvýšit aktivitu, nabídku. Čím více se bude hrát, tím lépe pro nás,“ dodává.

Další předpoklad úspěchu? Správně namixovat složení základní sestavy. V úvodní partii se tahle trenérská disciplína Trpišovskému moc nepovedla. Silně kritizovaný byl především tah s chybujícím Srdjanem Plavšičem na úkor Davida Juráska. Ofenzivní levý bek má nyní slušnou šanci vyběhnout od první minuty.

„Potřebujeme vyhrát a my víme, co nám David může nabídnout směrem dopředu,“ otevřel téma Trpišovský. Fit je však i Juráskova konkurence. Oscar Dorley v otevíracím duelu inkasoval úder do tváře, v neděli proti Pardubicím si odpočinul a teď hlásí doplnění stavů. Kouč na něj v klíčových zápasech sází. Je možné, že tomu tak bude i zítra a Jurásek zůstane opět v pozici náhradníka.

Z marodky se vrací také Yira Sor. Démon play off předchozího ročníku Konferenční ligy. Do akce od začátku zřejmě nepůjde, v průběhu duelu by se však na hřiště dostat mohl. Záležet bude i na vývoji. Ke změně může dojít i na pozici dvou stoperů. Byť se Eduardo Santos uzdravil a absolvoval poslední dva tréninky, Trpišovský zvažuje sesunutí Tomáše Holeše. „Pohráváme si s tím. Tomáš je lídr, umí na hřišti udílet úkoly, je spolehlivý. Jeho posun na stopera se nám osvědčil třeba proti Feyenoordu,“ uvádí konkrétní příklad.

Co se stane v případě uvíznutí v kvalifikaci o Konferenční ligu? Slavia přijde minimálně o sedmdesát milionů korun plus případné bonusy za získané body ve skupině. A také by téměř jistě došlo k bolestivé redukci kádru, který momentálně čítá ke třiceti jménům.

„Nepřemýšlím nad takovými věcmi. Kdyby co by... Máme sílu na to, abychom to zvládli. Chci, aby v Edenu hořela tráva. To je jediné, nad čím chci přemýšlet. Čeká nás protivník, který nedělá moc chyb, a my je k nim musíme přinutit,“ praví Jindřich Trpišovský.

Dnes se v Edenu bude hrát vabank. Najde Slavia druhého Van Kessela?