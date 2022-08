Trpišovský burcuje: V Edenu musí hořet tráva. Půjde Holeš na stopera?

Změnit mentalitu. Přidat bojovnost a válečnictví a donutit tribuny k vytvoření pekelné výhně. To si před odvetou play off o Konferenční ligu přeje slávistický trenér Jindřich Trpišovský. Jeho družina po prvním zápase ztrácí v líté bitvě s polským Rakówem jednu branku (1:2). „Prohráváme o gól a potřebujeme to otočit, protože chceme hrát Evropu. Chceme to my trenéři, hráči, chceme to pro fanoušky, pro vás novináře, pro koeficient. Co je v sázce, si moc dobře uvědomujeme,“ sypal ze sebe Trpišovský. Podobně jako na jaře ve čtvrtfinále KL uvažuje o stažení Tomáše Holeše na stopera.

V klubu jste téměř pět let. Máte za sebou plno výjimečných duelů. Patří do této kategorie i odveta s Rakówem?

„V podobné situaci jsme byli nesčetněkrát. Hráli jsme důležité zápasy o postupy ze skupin, třeba na Unionu Berlín. Vybavuji si Petrohrad, Kluž, zápasy o titul, finále poháru, naposledy Panathinaikos… Všechno je to velká zkušenost, hráčů i realizačního týmu. Snad desetkrát jsme stáli na hraně. Navíc ve Slavii se každý zápas hraje o hodně. Vnímáme důležitost utkání, hrajeme o všechno. Prohráváme o gól a potřebujeme to otočit, protože chceme hrát Evropu. Chceme to my trenéři, hráči, chceme to pro fanoušky, pro vás novináře, pro koeficient. Co je v sázce, si moc dobře uvědomujeme.“

Jak je na tom mužstvo zdravotně? Vrátí se dlouhodobí marodi Lukáš Provod a Yira Sor?

„Jeden z nich s námi už absolvoval trénink. Oba mají velkou kvalitu. Myslím, že jeden v nominaci bude. Jeho vytížení bude záviset na vývoji utkání. U druhého je to velká loterie. K dispozici bude také Oscar.“

Pokud by k zápasu nebyl připravený Eduardo Santos, pohráváte si s myšlenkou zatáhnout na tuto pozici Tomáše Holeše?

„Pohráváme si s tím. Tomáš je lídr, umí na hřišti udílet úkoly, je spolehlivý. Jeho posun na stopera se nám osvědčil třeba proti Feyenoordu. Eduardo v úterý absolvoval celý trénink, byť s drobnými obtížemi, ale měl by být k zápasu připravený. Ve hře je víc věcí, třeba úprava herního schématu. Zásadní ale bude naše mentalita, musíme dát do odvety víc válečnictví ve spojení s fotbalovou kvalitou.“

Zápas Slavie na O2 TV Sport Studio k přímému přenosu startuje na O2 TV Sport ve čtvrtek od 18.30 hodin, moderátor David Sobišek přivítá například slávistického srdcaře Davida Kalivodu. Přímo v Edenu bude reportérka Denisa Doležalová. Komentovat zápas bude Tomáš Radotínský a Václav Pilný.

Jak vypadá zdravotní stav Petera Olayinky?

„Má dlouhodobější problém, je to hodně o překonání bolesti. Proto nešel v neděli proti Pardubicím, aby mohl být připravený na zítřek.“

Co čekáte v odvetě od Rakówa?

„Určitě vezmou v potaz výsledek. Budou zase v sedmi osmi pod míčem. Očekávám, že z devadesáti procent bude hra soupeře stejná. Raków způsob hry obecně moc nemění. Pro nás je klíčové, abychom změnili vlastní mentalitu. Věřím, že to přijde s podporou fanoušků a s domácím prostředím. V Čenstochové jsme v bojovnosti zaostávali. Pak vznikaly nepříjemné situace. V odvetě potřebujeme zvýšit tempo utkání, jeho plynulost a čistý čas. V Rakówě se hrálo pětadvacet minut v první půlce, v té druhé sedmadvacet minut čistého času. To je málo. Proto musíme zvýšit aktivitu, nabídku. Čím více se bude hrát, tím lépe pro nás. Když byla v prvním zápase hra plynulá, okamžitě jsme získali převahu a vyrovnali. Bohužel jsme vzápětí inkasovali na 1:2 a dostali Raków na koně. Zítra se utkání musí odvíjet v jiném rytmu, soupeře potřebujeme rozběhat a roztáhnout.“

Pokud by došlo na nejhorší a vypadli jste, dozná kádr výrazné redukce?

„Nepřemýšlím nad takovými věcmi. Kdyby se to nepovedlo... Máme sílu na to, abychom to zvládli. Není to tak, že bych vám nechtěl odpovědět, ale já nad tím vážně nepřemýšlím. Chci, aby zítra v Edenu hořela tráva. To je jediné, nad čím chci přemýšlet. Čeká nás protivník, který nedělá moc chyb, a my je k nim musíme přinutit.“

Jak si stojí David Jurásek? Má potenciál dostat se do základní sestavy?

„Ano, určitě má. Naznačil to v minulém zápase. Víme, co nám může nabídnout směrem dopředu. Z druhé strany si musíme uvědomit, že do utkání vstupujeme s výsledkovým deficitem. Potřebujeme útočit, vytvářet si nebezpečné situace, ale musíme mít taky na paměti, jaký je López rozdílový hráč. Prostě půjde o to skloubit obě složky hry.“

Marek Papszun, trenér Rakówa, kritizoval po prvním utkání rozhodčí. Před odvetou dokonce řekl, že se víc bojí sudích, než soupeře?

„Podívejte se, na Ondru Lingra byla v prvním poločase taky penalta, mohl střílet do prázdné, ale byl sražený. Nemluvíme o tom, soustředíme se na odvetu, na fotbalové věci. I proto, že jsme v Polsku předvedli velmi špatný výkon. Doma chceme ukázat, jak jsme silní a co umíme a po utkání se bude mluvit jen o našem kvalitním výkonu.“