Šéf Slovácka po postupu: Rozpočet se možná zvedne o sto procent

PŘÍMO ZE STOCKHOLMU | Sportovního manažera Veliče Šumulikoského bylo na letišti ve Stockholmu všude plno. Divoký Makedonec…On stál nenápadně opodál, v klidu klábosil se známými. Výkonný ředitel Petr Pojezný, dlouholetá hybná síla Slovácka, nepodlehl emocím ani po historickém průniku klubu do skupiny Konferenční ligy. Radost nechal schovanou uvnitř a už řešil, co dál. Jisté je, že stadion Miroslava Valenty bude na další evropskou pouť připraven, nehrozí azyl jinde. I o tom vyprávěl v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz bezprostředně po suverénním vyšoupnutí švédského obra AIK (3:0, 1:0).

Cloumá to s vámi aspoň trošku?

„Musím říct, že jsem mužstvu věřil. Hlavně po tom prvním domácím zápase. (3:0) Před ním byl respekt opravdu velký. Posledních patnáct minut, ve kterých jsme dali dva góly, rozhodlo. Kluci jsou fakt zkušení. Šlo jen o to, aby se v odvetě nepodělali. A oni udělali přesně to, co měli. Celý tým, nejen hráči. Mělo to kvalitu.“

A co ty vaše emoce?

„Největší jsem měl po finále poháru se Spartou, kdy bylo jasné, že jsme se dostali do evropských pohárů. Na další emoce je ještě brzy. Já to mám tak, že to přijde až s odstupem času. Byl jsem v tom všem sevřený, komplikací bylo iks. Ale to nám svým způsobem pomohlo. Bylo to varování, abychom nic nepodcenili. Zaplaťpánbůh, že to dobře dopadlo.“

Vyjádřil jste se, že v případě postupu do skupiny bude na stadionu potřeba udělat velké úpravy a nebyl jste si jistý, zda je vůbec možné je za tak krátký čas provést. Hrozí tedy, že by Slovácko hrálo jinde?

„Nehrozí. Je rozdíl mezi Evropskou a Konferenční ligou. To, co jsem říkal,