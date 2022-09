Slavii trápí absence, na Ballkani má 15 hráčů. Trpišovský: Bohatě to stačí

Osmadvacetiletý záložník Edvin Kuc se mihl v Česku. V sezoně 2015/16 odkopal patnáct utkání za Ústí nad Labem ve druhé lize. Jinak je soupeř Slavie spíše nevyplněná tajenka v křížovce.

„Je to pro nás neznámý tým. Ale viděli jsme ho v zápase s Kluží a nebude to nic jednoduchého. Dostal se přes předkola, prokazuje velkou kvalitu,“ vykládal záložník Lukáš Provod. „Jsem z nich příjemně překvapený,“ přihodil kouč Trpišovský. „Někdy přijede velké jméno a ta výkonnost není taková. Tohle je tým, který žádné jméno nemá, ale výkonnost je mnohem vyšší, než bych čekal,“ upozornil.

Ano, hosté jsou mistry Kosova, k čemuž měli nakročeno i v minulých ročnících, ale situaci nakonec nezvládli. V předkole Ligy mistrů vypadli s litevským Vilniusem až po prodloužení odvety. Do Konferenční ligy se probili přes soky z Makedonie, Faerských ostrovů a San Marina.

„Hodně jim pomohl nový trenér z Albánie,“ všiml si Beni Simitči, Kosovan a trenér futsalové Sparty. „Měl tam velké úspěchy,“ všiml si i Trpišovský. „Vnesl do týmu svoje věci. Jsou silní v základní kombinaci, všechno rozehrají. Mají rádi míč, skvěle ho ovládají. Chvílemi připomínají futsalisty. Kluž jim nebyla schopná odebrat balon. Pokud ho mají, jsou velice silní. Laciné ztráty, po nichž bychom je naháněli, by nás stály hodně sil. Je to sympatické mužstvo,“ rozjel se trenér.

Vedle tajemného protivníka má Slavia potíž rovněž s absencemi. Mimo hru je kapitán Tomáš Holeš, stoper Eduardo Santos, myslitel Petr Ševčík, stále není stoprocentně nachystán sprinter Yira Sor. Trpišovský a jeho suita navíc musí hledět také k neděli, kdy se v lize koná extrašlágr, Slavia vyrazí do Plzně.

„Pro čtvrtek máme vzhledem ke zdravotnímu stavu na soupisce patnáct hráčů. To bohatě stačí, ale směrem k neděli tam manévrovací možnosti nejsou,“ řekl Trpišovský.

Po remíze v Turecku by se ostatně nedala čekat nějaká revoluce. Slavia půjde po výhře. „Byl by to základní kámen pro postup ze skupiny,“ přikývl trenér. „Je to extrémně důležitý zápas. Pokud budeme doma vyhrávat a přivezeme bod z venku, postoupíme,“ přidal se Provod.

Utkání startuje ve čtvrtek v 18.45.