Slavia půjde na Kluž (zase) s Kolářem. Čeká nás beton, ví Trpišovský

Je to citlivé téma, ale vyznění je jasné. Ondřej Kolář nebyl od brutálního ataku surovců z Rangers na jaře 2020 ve své kůži. Ani když sundal helmu, symbol těžkého zranění. Motal se v kruhu, v minulé sezoně spíše kryl záda Aleš Mandousovi. V té současné se dostal do akce až v neděli, do té chvíle byl jasnou dvojkou.

Proti Liberci byl precizní, přesto po duelu přiznal: „Nesl jsem to těžko.“

Šanci dostane i v pohárové Evropě. „Ano, bude v sestavě,“ ujistil kouč Jindřich Trpišovský. Mandous, jenž zabral zápasy pro sebe, je totiž zraněný. Nějaký čas chytal přes bolest, Kolář se v té době dostával do kondice.

Před pár dny přišel čas na změnu. „Nedivím se. Nevím přesně, jakou povahu má jeho zranění, ale pokud ho limituje… Nastupovat by měli zdraví hráči, zejména na evropské scéně,“ souhlasil se střídáním rolí Jaroslav Veselý, kouč ligového překvapení Bohemians a sám bývalý brankář.

Situace kolem Mandouse se postupně vyvíjí, jasná však úplně ještě není. V nominaci na Kluž nebude. „Netrénoval v pondělí ani úterý,“ oznámil Trpišovský. V pátek čeká člena širšího kádru reprezentace klíčové vyšetření. Pak se rozhodne, zda půjde na operaci a přijde o zbytek podzimu.

Pro Slavii to každopádně neznamená nějak bouřlivou revoluci. Mandous byl v létě 2020 koupen z Olomouce jako borec typově blížící se Kolářovi, o jehož odchodu do ciziny se mluvilo. „Oba jsou zkušení, nevidím rozdíl,“ řekl obránce David Jurásek.

„Jsou si podobní,“ souhlasil Veselý. „Hrají dobře nohama, jdou na velké riziko, Mandous mi přijde takový živější, možná víc vybíhá na centry,“ popsal trenér. „Je ale vidět, že se Kolář vrací do pohody. Nebyl nějakou dobu ve formě, jenže chytat nezapomenete. Je důležité, aby byl vyladěný,“ doplnil.

Ano, brankář je zásadní postava. Proti Liberci Kolář demonstroval dobré naladění, neměl by být problematickým článkem utkání. Závažnější se zdá spíše nastavení soupeře. „Mají defenzivní naturel, je to takový prešovský beton,“ pomohl si Trpišovský proslulým termínem používaným ještě za československé ligy.

Zeď, jež propustila v jedenadvaceti utkáních sezony pouze sedmnáct branek, potřebuje Slavia prorazit, aby ještě vylepšila postavení v základní skupině Konferenční ligy. V případě výhry (pomohl by také úspěch Sivassporu s Ballkani) by byl postup prakticky hotový. „Je to klíč, abychom si vytvořili pozici pro zbývající tři utkání,“ upozornil Trpišovský. „Máme čtyři body, hrajeme doma. Zápasy v našem prostředí budou určovat postavení v tabulce,“ měl jasno.

Do zápasu půjde český vicemistr bez opor Mandouse, Tomáše Holeše, Lukáše Masopusta, Ivana Schranze, dalších dlouhodobě zraněných (Jan Bořil, David Hovorka), bez formy odstaveného Eduarda Santose, přesto by měla uspět. V Kluži to vře, klub je bez peněz, spoléhal na postup do Ligy mistrů, který nedopadl. Favorit je jasný.