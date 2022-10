Návrat démona Konferenční ligy. Naskočí Sor do zápasu proti Kluži?

Yira Sor zažil v tomto roce rychlý kariérní vzestup. Po zimním přestupu z Baníku pomohl „sešívaným“ důležitými góly k postupu přes Fenerbahce a Lask Linz, následně týmu vystavil stopku Feyenoord. Herní styl Konferenční ligy Sorovi sednul na míru. V zápasech trápil soupeře svou rychlostí a byl vysoce produktivní. Aktuálně má bilanci 7 zápasů, 8 gólů a 3 asistence.

V soubojovější FORTUNA:LIZE, kde Slavia často dobývá hluboké bloky, se mu tolik nedařilo a trenér Jindřich Trpišovský ho spíše využíval jako žolíka.

Pražané počítali s jeho přínosem i pro tuto sezonu, jenže na tréninku před zápasem se St Joseph's si Sor poranil tříslo a zranění ho vyřadilo na více než dva měsíce.

„Yirovo zranění bylo velmi komplikované, momentálně bych řekl, že je tak na 90% připraven, ale bude se se zraněním potýkat až do konce podzimu. V neděli proběhl patnáctiminutový test. (zápas s Libercem pozn. red.) Řešili jsme s ním i jeho pozici směrem ke Kluži a v nominaci bude. Sám se ještě necítí na to hrát od začátku, protože jeho kondiční manko je pořád velké,“ prozradil o Sorově zranění na tiskové konferenci Trpišovský.

Sorova potenciálu si všimly i zahraniční kluby a v létě na něj přišlo několik nabídek, ta z Genku dokonce ve výši 250 milionů korun. Slavia se však rozhodla si nigerijský klenot ponechat. „Myslím, že setrvání ve Slavii vzal velice dobře, vysvětlili jsme si to a řekli si, jakým směrem se chceme ubírat. On tu situaci chápe, ví, že tu není ani rok a že z něj může být ještě lepší hráč. Může těžit z týmu, a to je pro něj lepší než odcházet zraněný do jiného klubu a tam si muset zvykat,“ shrnul situaci trenér Slavie.

Dále ocenil Sorův přístup: „V hlavě už přestup nemá a mrzí ho, že nemůže hrát. Fyzioterapeuti ho musí hlídat, aby se nepřetížil. Teď se soustředí jen na to, aby byl stoprocentně zdravý.“

Proti Kluži bude Yira Sor pravděpodobně připraven na lavici náhradníků.