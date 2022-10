Jurásek bral odsun jako motivaci: Snad se v defenzivě postupně zlepšuju

Bude to složité? Kluž skvěle brání.

„Hrajeme doma, tady jsme silní. Věřím, že se naše domácí bilance projeví a zvládneme to utkání do vítězného konce.“

Proč jste v Edenu tak dominantní?

„Máme tady výborné podmínky, které nám vytvoří naši fanoušci. Dá se říct, že hrajeme vždy o jednoho hráče víc. Máme velkou chuť střílet góly.“

Půjde to i na zoraném hřišti? Dokonce jste na něm den před utkáním oproti zvyklostem netrénovali.

„Na to jsem zvědavý, v zápase s Libercem to už bylo hodně rozbité. Ale myslím, že to trávníkáři zvládnou dát do kupy. Utkání má maximální důležitost, chceme ho všichni zvládnout.“

Jak se mění vaše postavení v týmu? Budete v základní sestavě, ale dříve se vám stalo, že jste nebyl na soupisce na předkolo Konferenční ligy.

„Myslím, že moje pozice jde nahoru postupně i díky tomu, že jsem tady už delší dobu a nějak jsem se zabydlel.“

Trenér vám vyčítal horší defenzivní fázi.

„Řešíme to s trenérem a myslím, že by to měl hodnotit spíš on. Snad se v tom postupně zlepšuju. Věci, které nebyly na dobré úrovni, se postupně dostávají nahoru, lepší se to.“

Srazilo vás odsunutí na druhou kolej?

„S trenérem jsme rozebírali důvody, proč jsem nebyl na té soupisce, takže jsem z toho vlastně nebyl ani nějak smutnej… Teda samozřejmě byl, ale spíš jsem to bral jako motivaci do dalších období, do další práce.“