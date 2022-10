Hofmann o chybě Nguyena: Kdyby to vyrazil aspoň před sebe... Ale stává se

Nice toho moc nemělo, co?

„V první půlce jedinou šanci po naší ztrátě na půlce, kdy dalo tyčku. Ve druhé dvě střely, z jedné jsme dostali smolný gól. Kdyby to Filip (Nguyen) vyrazil aspoň před sebe, možná bych to odkopl. Bohužel mu to nějak proklouzlo. Asi ani Pépé nečekal, že by to skončilo v bráně. V závěru jsme měli velký tlak. Bohužel se nám vyrovnat nepovedlo.“

Šancí jste si vypracovali zdaleka nejmíň ze všech tří duelů.

„Určitě. Nice dobře brání, má silné vysoké hráče, skvělé individuality. Byl to technicky a fyzicky asi nejlepší tým, se kterým jsme hráli. Obehrávali si to, drželi balon na krátké přihrávky, tolik se netlačili do zakončení. Oni takto hrají i ve Francii. Je těžké jim sebrat míč, jsou neustále v pohybu a přihrávky de facto nekazí. Tento fotbal si budou hrát pořád. I příště v Nice před prázdným stadionem. Moc šancí jsme neměli. Slušela by tomu remíza. Na konci dělal soupeř všechno pro to, aby ty tři body uhrál. Jsou pro něj důležité. Asi bychom se nechovali jinak. Myslím, že na konci jsme je zmáčkli dost.“

Byl rozdílovým hráčem Pépé, jenž patří Arsenalu?

„Fantastický hráč. Má výbornou levou nohu, to jsme věděli. Pořád je to mladej kluk, kariéru má ještě před sebou. Druhý útočník se do šance nedostal. Celkově ale byli jejich hráči technicky výborní. Filip udělal chybu, ale to se stává. Myslím, že ho v kabině podpoříme a jedeme dál.“

Všímal jste si mladého Thurama, jak sebevědomě vyvážel balon?

„Strašný. (úsměv) Když to s míčem zabalil, jediná šance, jak ho zastavit byla, že do někoho nabourá. Jako jednou do mě. Někde ho chytat, to podle mě nejde.“

Přijde vám, že ve skupině nemáte ani štěstí?

„Jsme nováček a přijde mi, že nás tak berou i rozhodčí. Nějaké procento těm silnějším přidávají. Jsou to pro nás zkušenosti. Možná bychom si zasloužili víc bodů, ale musíme být vděční za to, že tam jsme.“