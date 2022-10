Nguyen potopil tým. Laciné... Ten gól nás paralyzoval, povzdechl si Svědík

Šílená chyba brankáře Filipa Nguyena obrala Slovácko ve třetím duelu Konferenční ligy o bod s vysokým favoritem z Nice. Soupeř z Ligue 1 byl fotbalovější, to ano. A měl ve svém středu personu Pépého, rozdílového hosta z Arsenalu. Jenže prohrát takovým gólem 0:1, to fakt naštve. „Inkasovali jsme z ničeho. Ten gól nás paralyzoval,“ povzdechl si trenér Martin Svědík.

S Partizanem Bělehrad dostal Filip Nguyen tři góly. Pak v Kolíně nad Rýnem nepodržel Tomáš Fryšták, jenž inkasoval čtyřikrát. A teď proti Nice taková bota. Bez spolehlivého gólmana, který vám body zajistí a nevezme, nemá klub kalibru Slovácka v Evropě šanci prorazit. „Mrzí mě, že prohrajeme takovým laciným gólem,“ ulevil si Martin Svědík.

Když doběhla sedmá nastavená minuta a rakouský sudí pískl konec, padl Nguyen s hlavou v dlaních na trávník. Dlouho zpytoval svědomí. „Jde to za mnou,“ věděl po těsné porážce. „Kluci z hlediska organizace pracovali velice dobře, ale co se týká práce s míčem, byl soupeř dál,“ připojil kouč, jenž překvapil sestavou.

Na lavičce nechal Daníčka, Doskiho, Reinberka. Trenér OGC Lucien Favre udělal ještě větší rošády. Usadil hvězdy Schmeichela s Ramseyem, zranění vyřadilo střelce Delorta, k dispozici nebyl ani Barkley.

Na hřišti naopak nechyběl osmatřicetiletý nezmar Dante, stoper s úspěšnou minulostí v Bayernu Mnichov a v brazilské reprezentaci. A také Khephren Thuram, syn slavného Liliana Thurama. Byl skvělý, byť není po covidu podle kouče v ideální kondici.

Jakmile natáhl svůj čapí krok, nikdo mu nestačil. Soupeře ve středu lehce přečísloval. „Strašný,“ ulevil si stoper Stanislav Hofmann. „Když to zabalil s míčem, byla jediná šance, že do někoho nabourá. Jako jednou do mě. Chytat ho někde, to podle mě nejde,“ dodal.

Obrana Slovácka však v první půli držela. Až na jednu situaci z 10. minuty. Byly to vlastně tři šance v jednom. Nejprve Pépého hlavička do tyče, pak Nguyenův zákrok proti Boudaouiho dorážce a následně kopec štěstí pro domácí, neboť Sofiane Diop přestřelil odkrytou branku. V těch minutách ukazovali hosté, co dovedou s míčem. Individuální kvalitou jsou nad Partizanem i 1. FC Köln.

Svědíkův soubor si nedovolil vpředu tolik jako v předchozích dvou partiích ve skupině. Nejspíš by i rád, ovšem často mu scházel míč. Ten si podmanil francouzský sok. Přesto kousek za vápnem hezky natáhl Ondřej Mihálik a vyprášil Bulkovy rukavice.

Ty naopak zradily Nguyena na druhé straně. Pépého střelu zpoza vápna měl rozhodně chytat. Vzápětí ho mohl útočník nachytat z dálky znova. Tentokrát se za gólmanem zatřáslo břevno.

Domácí se snažili, ale do šancí se nedostávali. Nejpřesnější mušku měl nakonec jeden z jejich fanoušků z kotle, který trefil plastovým kelímkem s pivem do hlavy brankáře Marcina Bulku. Polák se nechal ošetřit a získal drahocenný čas. „Tohle by se nemělo dít,“ káral neukázněné příznivce útočník Ondřej Mihálik. „Snad nám nezavřou hřiště,“ obával se postihu. „Tohle do fotbalu nepatří. Byla to chyba jedince. Pro klub to znamená obrovskou pokutu,“ připojil kouč Svědík.

Poslední minuty patřily domácím, kteří nákopy do vápna zkoušeli vyrovnat. „Na konci bylo Slovácko velice nebezpečné,“ ulevil si kouč vítězů Lucien Favre. „Závěr byl z naší strany daleko aktivnější, ale chyběla nám kvalita ve finální fázi,“ shrnul jeho protějšek Svědík.