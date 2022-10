Nguyen po kiksu: Doufal jsem, že sudí gól neuvidí. Ale musel by být slepý

Po zápase ho chlácholil slavný brankář soupeře Kasper Schmeichel, jeho oblíbenec. To potěší. Ale že by se Filipu Nguyenovi (30) ulevilo, to těžko. Pépého střela zpoza vápna, která mu proskočila kousek za brankovou čáru, ho bude strašit dlouho. „Udělal jsem chybu, těchto střel chodí stovky,“ řekl brankář Slovácka po porážce 0:1 s OGC Nice ve skupině Konferenční ligy.

Co se přesně stalo?

„Střela přede mnou skočila. Měl bych ji chytit do koše. Přinejmenším mi mohla vypadnout kousek přede mě, abych ji dohrál. Bohužel jsem si ji srazil mezi nohy a než jsem si uvědomil, kde je balon, už jsem se pro ni nestihl vrátit. Už jsem přemýšlel, jak rozehraju. Myslel jsem, že mi to zůstane v koši. Těchto střel chodí stovky a my gólmani bychom je měli chytat. Když uděláte v takovém zápasu tuhle chybu, stojí nás to body.“

Byl to váš nejhorší gól?

„Určitě bych něco našel. Ale tohle mrzí. Měli jsme minimálně na bod. Odehráli jsme víc než vyrovnanou partii. Věřili jsme, že se oni budou tlačit za vítězstvím a nám se otevřou nějaká okénka. Bohužel, tímto gólem jsme do toho hodili vidle. Kvůli tomu máme nulu. Porážku beru na sebe.“

Byl balon celým objemem za čárou?

„Jo jo. Rozhodčí by asi musel být slepý. Doufal jsem, že to v tu chvíli neuvidí. Ale byl to opravdu jasný gól. Byl jsem dobře připravený, ale mikrosekunda hodila celý můj výkon do koše. Za chvíli přišla v podstatě stejná situace. Levá noha Pépého a říkal jsem si, že to už musím chytit. Naštěstí mě zachránilo břevno. Je úděl gólmanů, že když udělají chybu, těžko ji napravují.“

Na konci utkání vás fanoušci podpořili. Co vy na to?

„Chtěl bych jim za to poděkovat. Nejen jim, ale i všem klukům. Příjemně mě překvapilo, že za mnou přišel Kasper Schmeichel, taková ikona. Snažil se mě povzbudit. Říkal, že jsme lidi a chyby se stávají. Není samozřejmost, že za vámi někdo takový přijde. Mohl jít do šatny a radovat se z vítězství. Ukázal, že není jen super gólman, ale i super člověk. Určitě mě to trošku povzbudilo. Doufal jsem, že bude chytat. Je to můj nejoblíbenější brankář.“

Máte recept, jak se zase dostat do pohody?

„Musím to hodit za hlavu, minulost nezměním. Je potřeba se koncentrovat na budoucnost. Určitě to chci klukům vrátit. Až přijde moje šance, budu stoprocentně připravený týmu pomoct.“

Jak byste okomentoval situaci, kdy jeden z diváků trefil soupeřova brankáře Marcina Bulku plastovým kelímkem s pivem?

„Tohle by se určitě dít nemělo. Je to hodně nepříjemné. Jde o zdraví. Je mi líto jejich gólmana. Sice nevím, jak moc to bolelo, ale fanoušci nic na hřiště házet neměli.“