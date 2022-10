Trpišovský: Gól byl řetězec chyb, v šancích zmatkujeme. Dál jsme favorit

Ucpal to soupeř podle očekávání?

„Hráli jsme stále do plné obrany, někdy nám možná víc trvala práce s míčem, ale těch šancí jsme i tak měli dost, nepodařilo se nám z nich ale vytěžit gól. A z první nebezpečné situace, která v první fázi ani nebezpečná nebyla, jsme inkasovali, ten gól nám tu pozici pak ztížil. Kluži to ještě víc vyhovovalo při stylu jejího fotbalu.“

Že se mohla ještě víc soustředit na obranu...

„Když hraje soupeř takovým stylem, tak si prostě musíte ten zápas otevřít co nejdřív. Vybavím si hned zápas na Sivassporu, tam to do ofenzivy bylo úplně stejné. Odhadem jsme v těch dvou zápasech měli snad dvacet gólových šancí a dali jsme z toho jeden gól... Je to obrovský rozdíl oproti domácí soutěži, kde se nám daří šance proměňovat, tady nám chybí centimetry u tyčí, řešit to třeba i rychleji a lépe, tu situaci prováháme, máme o dotek navíc, strašně špatně jsme teď zavírali zadní tyče, šlo o nabíhání do správného prostoru. Vystřídali jsme snad všechno možné – tyče, skvělé zákroky gólmana, špatné technické provedení...“

V čem to bylo? V domácí soutěži máte abnormální produktivitu, tady vás potká takový zápas blbec. Přitom o sebevědomí jít nemůže, hráči si jistě na tyhle soupeře věří.

„Kdyby v tom byla nervozita, tak se do těch šancí ani nedostaneme. To, co provedeme před zakončením při těch akcích, je technicky možná ještě náročnější. Ale rozhoduje se ve vápnech, tam si to připravujete, a tam to chcete dodělat. My v tom soupeřově ale nebyli tak kvalitní jako na zbytku hřiště. Je pravda, že někdy vidím, jak suverénně vyřešíme situace mimo vápno a čím víc se blížíme do té šance, tak začneme zmatkovat místo toho, abychom si to tam užili, vyhráli si s tím. Třeba Moses tyhle šance proměňuje suverénně, teď to nedá... A ve svém vápně jsme udělali strašnou chybu.“

Můžete tu rozhodující situaci víc popsat? Dovedete si vysvětlit, kam například vystupoval Aiham Ousou, který za sebou nechával úplně volný prostor?

„Byl to řetězec chyb, který začal u Mosese, nedostoupil Camoru u lajny, musel tam jít Ševčík ze středu a v první fázi se pak proto chytal i Aiham. Ale pak jsme tam byli dva na jednoho a nechali jsme Rogera odcentrovat. Ve vápně jsme měli Aihama zastoupit středovými hráči, když už vystoupil, ale to se nestalo. Byl to pro nás trest, laciný gól.“

Jak teď po třech zápasech hodnotíte situaci v tabulce, když máte všichni po čtyřech bodech? Pořád jste v roli největšího favorita?

„To zůstává jednoznačně, jen se nám to opticky zhoršilo, protože hrajeme dva zápasy venku. Je to srovnané, jako kdyby se doteď nehrálo, všichni začínáme. Kdo bude produktivnější, tak z té skupiny postoupí.“