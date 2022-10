Slavia - Kluž 0:1. Šance, tyčky a marný tlak. Po prohře kuriózní tabulka

Fotbalisté Kluže se radují z gólu Jangy do sítě Slavie • Pavel Mazáč / Sport

Pořád čtyři body. Slavia si velmi komplikuje život ve skupině G, v níž je největším favoritem na přímý postup do osmifinále Konferenční ligy. Jenže nečekaná domácí prohra s Kluží 0:1 ji dusí na třetím místě. Fór je nicméně v tom, že všechny čtyři týmy jsou teď svorně srovnány na čtyřech bodech. Na těžkém terénu v Edenu rozhodla trefa Rangela Jangy z konce prvního poločasu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 45. Janga Sestavy Domácí: Kolář – D. Jurásek (87. Oscar), Ousou, Kačaraba, Douděra – Tiéhi (69. I. Traoré), Ševčík – Olayinka, Provod (61. Ewerton), Usor – Tecl (C) (61. Sor). Hosté: Scuffet – Manea, Matias, Kolinger, Camora (C) – Deac (76. Braun), Boateng (87. Cvek), Muhar, Roger – Janga (69. Malele), Yeboah (76. Bus). Náhradníci Domácí: Dvořák, Sirotník, Biegon, Oscar, Ewerton, Jurásek, Kričfaluši, Labík, Sor, Šubert, Traoré Hosté: Bălgrădean, Braun, Bručić, Bus, Cvek, Hammershöy-Mistrati, Hoban, Petrila, Malele, Gal Karty Domácí: Usor Hosté: Matias, Muhar, Deac, Yeboah, Scuffet, mimo hřiště (č) Rozhodčí Maresca – Preti, Peretti (vš. Itálie) Stadion Fortuna Arena, Praha-Vršovice Návštěva 18 271 diváků

Na rumunského soupeře mají v Edenu zdaleka jiné vzpomínky. V létě 2019 přes něj totiž slavně postoupili do Ligy mistrů po dvou výhrách 1:0. Tentokrát jim to ale Kluž ve skupině Konferenční ligy s gustem vrátila.

Slavia si to prostě v této sezoně umí udělat pořádně těžké, speciálně v Konferenční lize. Už v předchozích dvou zápasech obrana Slavie způsobila ztrátu na hřišti tureckého Sivassporu, a pak i dramatickou zápletku s podceňovaným kosovským Ballkani, kterého nakonec udolala 3:2.

Podobný exces předvedla po nedorozumění i dvojice Aiham Ousou - Taras Kačaraba při čtvrtečním duelu proti Kluži. Na konci prvního poločasu opustil švédský stoper svůj prostor a šel pomáhat kolegovi Davidu Douděrovi k rohovému praporku proti Rogerovi.

Ani jeden z nich ale přihrávku brazilského záložníka nezastavil, ta dorazila až k Rangelu Jangovi, jehož neuhlídal Kačaraba, a pokusem na přední tyč zaskočil Ondřeje Koláře.

0:1 po vývoji, po němž by to málokdo čekal.

Slavia si totiž předtím vypracovala tři nadějné šance. Nejdřív ránu Petera Olayinky lehce tečoval Stanislav Tecl do tyče. Podruhé se za vápnem opřel svou slabší pravačkou do míče Lukáš Provod, i když si dobře rozmýšlel, jestli do toho jít. Jeho střela zase skončila na tyči. A následovala akce Davida Juráska a Mosese Usora, jenž ve výborné pozici přestřelil bránu Simoneho Scuffeta.

Italský gólman si nechal další výjimečný moment na začátek druhé půle. Proti výbornému pokusu Olayinky z otočky se vytáhl perfektním skokem a vytlačil balon rukama na rohový kop.

Tlak domácích se sice stupňoval, kouč Jindřich Trpišovský dokonce neváhal a začal hustit svou ofenzivu dalšími posilami z lavičky, na hřišti se od jednoho momentu objevovalo rozestavní 4-2-4 a probíhalo kontinuální bušení do ovšem absolutně utemované obrany Kluže. Jak jinak si vysvětlit celkových 22 střel vedoucích k ničemu, z toho osm na bránu a skoro 70procentní držení míče.

V Edenu slavila rumunská betonárka. A díky tomu se vyhoupla bodově právě k červenobílým.

Situace ve skupině je zašmodrchaná až běda. Všechny čtyři týmy mají po čtyřech bodech. Slavia jako největší favorit na přímý postup do osmifinále si silně komplikuje život.