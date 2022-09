Krmenčík o Jakartě: Ať se pan Vízek přijede podívat. Kúdelovi přál nároďák

Přesun Michaela Krmenčíka do Indonésie se upekl na konci června. Po nevydařené epizodě ve Slavii změnil prostředí, utekl z Česka od tlaku, jaký v poslední době zažíval. Persija Jakarta, kde podepsal luxusní tříletou smlouvu a aktuálně za ni sází góly, mu nesmírně vyhovuje. Vyvrací slova Ladislava Vízka, který tamní soutěž přirovnal k vesnické lize.

Užíváte si angažmá v Indonésii?

„Od chvíle, co jsem přiletěl, je všechno v pořádku. Skvěle nás přivítali, všechno bylo naprosto super. Jsme tady zhruba tři měsíce, já i rodina si to moc chválíme. Když je spokojená rodina, jsem spokojený i já. Bereme to jako nový domov, líbí se nám tady. Navíc se nám na hřišti zatím fotbalově daří.“

Už jste se adaptoval v nové zemi?

„Pořád si zvykám. Je tady velká vlhkost, vedro, i když zaprší, stupně dolů neletí. Třeba teď prší a je tady 29 stupňů. V Česku by teplota spadla klidně o jedenáct stupňů dolů, ale tady je téměř pořád stejně. V tomhle je těžší zvládat zátěž, aby se člověku dobře dýchalo. Máme v klubu specialistku na doplnění výživy, dostáváme magnesium, prášky. S Kudym (Ondřej Kúdela) si občas říkáme, že jsme z takového tepla unavení. Síly v zápasech kolem 70. minuty ubývají rychleji než v Evropě, kde je vzduch, teplota i počasí úplně jiné.“

Jak v takových podmínkách zvládáte fyzickou zátěž?

„Z Evropy na to nejsme zvyklí, dává nám to zabrat. Pracujeme na tom, cítíme se čím dál lépe. Hrajeme večer, kdy je vlhkost sice ještě vyšší, ale aspoň teplota klesne. Takže je to lepší, než hrát ve čtyři odpoledne, kdy bych asi zkolaboval. (úsměv) Dá se to zvládnout, makáme na tom, abychom se cítili lépe. Máme supertrenéra Thomase Dolla, německou ikonu, co trénoval top týmy v Německu, na Kypru i v dalších zemích. Máme pod ním evropské tréninky, je to super.“

Vstřelil jste už pět ligových gólů. Stáváte se hvězdou týmu?

„Zájem od lidí pociťuju. Jsem tady od toho, abych góly dával, zatím se to daří. Snad vydržíme všichni zdraví a udržíme si formu, zatím jsme prohráli jediný zápas. Četl jsem, že spousta lidí tuhle ligu podceňuje, ale není tomu tak. Je tady spousta výborných hráčů, Argentinců, Brazilců,