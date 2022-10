Krize v rukavicích. Slovácko řeší zmar gólmanů, mladík neustál červenou

Pokud někdo z výpravy Slovácka bere s sebou do Francie klobouk, hodí se do něj tři lístky se jmény gólmanů, a kdo bude vylosován, postaví se ve čtvrtek OGC Nice v Konferenční lize. Nadsázka, jasně. Ale jak jinak se trefit do toho pravého? Odborně se to nedaří, tak třeba v Nice pomůže náhoda. „Není to jednoduchá situace,“ ulevil si kouč Martin Svědík nad palčivým problémem.

Branka 1. FC Slovácko je na podzim snad prokletá. Nevede se v ní očekávané opoře Filipu Nguyenovi, pětatřicetiletý Tomáš Fryšták jako záskok v Kolíně nad Rýnem neuspěl a mladík Jiří Borek v neděli potopil mužstvo vyloučením v ligové bitvě s Bohemians. Další varianty už k mání nejsou. „Fotbal je týmový sport, držíme spolu. Musíme se z toho společně vyhrabat,“ nekritizoval spoluhráče záložník Vlastimil Daníček.

V brance má vítěz MOL Cupu aktuálně největší slabinu. Trenér z toho má hlavu v pejru. Hodně věřil Nguyenovi, proto apeloval, aby ho klub po minulé sezoně vykoupil za pět milionů korun z Liberce. Vedení to udělalo a teď si není jisté, zda šlo o dobrý krok. „Přirovnal bych to k tomu, že útočník se jednu sezonu trefí ze všeho a další půlrok nemůže dát gól. U Filipa nastalo to, že každá střela na bránu končí v naší síti. A ne vždy jeho vinou. Má nešťastné období,“ shrnul Svědík.

Ačkoliv Nguyen chybuje opakovaně, cítíte, že je pro kouče pořád jednička. Není divu. Zkušený Tomáš Fryšták ani dvacetiletý Jiří Borek mu neukázali, že by byli lepší. Je pravděpodobné, že na Azurovém pobřeží opět naskočí nedávný reprezentant. Nebo dostane třetí šanci v ročníku nejstarší z tria? „Složitá otázka,“ přiznal Svědík po porážce 2:4 s Bohemians, kdy dostal Borek červenou a střídající Nguyen všechny čtyři góly.

Ani jeden z brankářů nemá formu, která by mužstvo uklidňovala. „Máme čas srovnat si myšlenky. Musíme si vyhodnotit, jaká cesta teď bude pro tým nejlepší, aby vše fungovalo,“ přemítal kouč. Za připravenost gólmanů je primárně zodpovědný Luboš Přibyl, bývalý výborný ligový brankář.

Brankáři Slovácka v sezoně (F:L a EKL) Jméno Věk Zápasy Minuty Inkasované góly Vychytané nuly Červené karty Filip Nguyen 30 16 1427 25 4 - Tomáš Fryšták 35 2 180 5 0 - Jiří Borek 20 1 13 0 0 1

Borkovo opětovné nasazení ve Francii je víceméně sci-fi. Mladíka smolný moment ze 13. minuty, kdy špatně vyběhl a místo míče trefil útočníka Václava Drchala, hodně sebral. Psychicky na tom není nejlíp. To však platí i pro Nguyena. Asi nejméně zatíženou hlavu má nyní rutinér Fryšták.

„Brankáře potřebujete k tomu, aby mužstvo vědělo, že má za sebou někoho, na koho se může spolehnout. V tomto je to pro tým velice těžké období. I pro gólmany,“ poznamenal Svědík, jenž chtěl po hrubce v domácím střetu s Nice nechat Nguyena odpočinout.

Tento záměr nevyšel, Borkovo vyloučení ho vyslalo po necelých třech dnech znovu do ostré akce. A nedá se říct, že by se chytl. Byť při rozehrávce pořád působí nejjistěji. „Nasazení Borka bylo společné rozhodnutí,“ informoval kouč.

„Klokani“ čekali v neděli v sestavě Fryštáka, s trojkou nepočítali. Kouč hostů Jaroslav Veselý mladíka na dálku chlácholil. „Nezatracoval bych ho, byl z toho nešťastný. Lidsky mi ho bylo líto,“ přiznal. „To se prostě stane. Až bude chytat dalších deset let ligu, usměje se tomu. Věřím, že se z toho oklepe a přeju mu, aby ho to do kariéry moc nepoznamenalo. Je to jenom fotbal. Není důvod se hroutit,“ povzbuzoval mladíka.