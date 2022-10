Svědík o formě: Je lehké hrát fotbal, když se daří. V pohárech jsme lepší

PŘÍMO Z NICE | Strmé tribuny luxusní Allianz Riviery po 35 tisíc diváků budou ve čtvrtek večer prázdné. „Snad bych radši ani nechtěl být slyšet,“ povzdechl si kouč Slovácka Martin Svědík (48) před soubojem v Konferenční lize s domácím OGC, které nesmí kvůli trestu UEFA vpustit do arény žádné fanoušky. Výhoda pro českého outsidera? Podle trenéra nikoliv.

Na stadionu bude pusto. Zkazí vám to zážitek?

„Je to ohromná škoda. V našich pohárových zápasech na AIK Stockholm, Fenerbahce a v Kolíně nad Rýnem byla vynikající atmosféra. Tohle je fotbalové prostředí. Bez diváků se to kouzlo trošku ztrácí.“

Soupeř přišel o velkou podporu svých fanoušků. Vidíte v tom výhodu pro váš tým?

„Nice má svůj styl, principy hry, které dodržuje. Možná mohlo být před svými diváky ještě lepší. Ale myslím, že to bude plus minus stejné. Žádnou výhodu pro nás v tom nevidím.“

V jakém stavu je vaše mužstvo po nedělním nepovedeném duelu s Bohemians?

„Musíme oddělit ligu a evropské poháry. Všichni víme, že v nich předvádíme lepší výkony. Ani doma proti Nice to nebylo špatné. Hráli jsme to, co jsme chtěli. V Konferenční lize jsou naše výkony odlišné. Měli bychom na ně navázat. V lize nás dobíhá náročný program.“

V případě porážky můžete přijít o teoretickou šanci na postup. Pracujete s tím?

„Takto nemůžeme přemýšlet. Soustředíme se na zápas, abychom ho zvládli výsledkově i herně.“

Už víte, kdo bude chytat?

„Nechte se překvapit.“

Jak jste působili na gólmany, aby se zlepšili?

„U brankáře je každá chyba hrozně moc vidět. Většinou je fatální a ovlivňuje výsledek. Musíme na tom pracovat všichni. Je lehké hrát fotbal, když se daří. Teď se u nás karta obrátila.“