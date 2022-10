Zklamaný Kadlec: První penalta nebyla, bolí to. Budou si nás pamatovat

Bolí porážka za těchto okolností hodně?

„Samozřejmě, že bolí. Musím se na ty situace podívat na videu. Zdálo se mi, že první penalta vůbec neměla být. Šlo o souboj tělo na tělo. Rozhodčí mi ale řekl, že byla tisíciprocentní. Druhá? To nevím. Poradil mu asistent. Víme, že tu není VAR a věděli jsme, že když už to písknul, nejde to zvrátit. Od rozhodčího to bylo nešťastné utkání, ale už to nikdo nevrátí. Jedeme dál.“

Cítili jste se na lepší výsledek?

„V prvním poločase jsme bránili dobře, nic jsme soupeři nedovolili a sami jsme měli šanci. Byl to vyrovnaný zápas, remíza by mu slušela. Škoda. Štěstí se nepřiklonilo na naši stranu. Mrzí nás, že jsme se po výhře v Nice ještě víc neporvali o postup. Hlavně kvůli regionu a fanouškům, kteří znovu přišli na fotbal.“

Šancí jste ale moc neměli….

„Určitě jsme mohli udělat dopředu víc. Neměli jsme ani štěstí. Při rozích se to vždycky odrazilo tam, kde jsme nebyli. Kolín toho taky moc neměl. Některé zápasy bývají o jedné šanci. Škoda, že nás ještě víc nepovzbudilo, jak Filip (Nguyen) super chytil první penaltu. Na druhou stranu, hráli jsme proti bundesligovému celku a byla to celkem vyrovnaná partie. Tato konfrontace nám ukázala, že můžeme hrát i proti takovým týmům. Nemusíme se schovávat.“

Soupeři už budou vědět, co jste zač.

„Říkal jsem to už v rozhovoru pro RTL. Doufám, že si budou Slovácko pamatovat. Předtím ho neznali. Doufám, že Slovácko nebylo v Evropě naposledy. Před rokem nikdo nevěděl, jak se dělají evropské poháry, jak to celé funguje. Všem lidem, kteří to pomohli zorganizovat, patří obrovský dík. Je škoda, že to končí.“

Jak se hrálo hodinu po poledni?

„Bylo to atypické. Měli jsme v 9:30 takový snídaňo-oběd. Nic příjemného, ale museli jsme to akceptovat. Ve čtvrtek hrát nešlo, to jste viděli sami. Lidé přišli i tak a my jsme se snažili odvést co nejlepší výkon. Po druhé penaltě začal rozhodčí pískat fauly, které by předtím nepískl. Bylo to takové divné. Když jsou na vás dvě penalty, hádáte se pak už o každý balon v jejich vápně. Byly tam emoce, oba trenéři dostali žlutou kartu. Škoda, že jsme prohráli oba zápasy s Kolínem díky penaltám.“