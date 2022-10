Další prohra s křivdou. Svědík: Nikdo mě nepřesvědčí, že to nebylo vědomé

Jsou nejmenší, nejméně známí. Na zápasy Slovácka v Konferenční lize neposílá UEFA rozhodcovskou elitu. Podle toho to vypadá. Když má gruzínský či ukrajinský sudí před sebou dresy 1. FC Köln a 1. FC Slovácko, nesplete si je. Přirozeně se přikloní na stranu velkého klubu z Německa. Je to automatismus, se kterým musejí ke škodě samotného fotbalu počítat všichni trpaslíci v pohárové Evropě. Pro Svědíkovu partu jsou to nepřenosné zkušenosti, byť kruté a s finančním i sportovním dopadem na celý klub. Jediná šance je udělat si jméno. Trpělivě, cílevědomě. Není to otázka roku či dvou. Cesta zpět mezi obry vede přes ligu. Jako loni a předloni. Na ni se teď Kadlec a spol. upnou. Času napravit hříchy ještě mají dost. A schopnosti, aby to zvládli, také. Zoceleni křivdami (domnělými či reálnými) budou silnější.