Folprecht: Sivas je anomálie, Slavia byla Západ. Na co myslel Ewerton?

Zázrak se nekonal. Slavia k postupu do jarní fáze Konferenční ligy nutně potřebovala získat víc bodů než rumunská Kluž. To se nepovedlo, v Edenu ani nedokázala porazit Sivasspor. Ten postupuje z prvního místa, byť si to podle hostů ve Studiu iSport.cz sportovně nezasloužil. „Pro týmy ve skupině byla Slavia západní klub, kterému se chtěly vyrovnat,“ řekl Zdeněk Folprecht, který ví, jaké je to hrát evropské poháry pod Jindřichem Trpišovským.

„Je to zasloužené vypadnutí, protože měla z té trojice nejmíň bodů, to je prostě fakt. Ale nemůžu se zbavit dojmu, že měla ze skupiny postoupit Slavia s Kluží. Sivasspor prošel skupinou přesně tak, jako prošel dnešním zápasem. I kdybychom byli nestranní, tak musíme říct, že je to škoda pro fotbal. Slavia se chce prezentovat fotbalem, který chtějí fanoušci vidět, Sivas ne, je to taková anomálie skupiny,“ okomentoval Zdeněk Folprecht ve Studiu iSport.cz konečnou tabulku skupiny G Konferenční ligy.

Turecký tým nakonec celou skupinu vyhrál s jednobodovým náskokem na Kluž, která si postup pohlídala hubeným vítězstvím 1:0 nad Ballkani. Kosované přitom v Rumunsku přečkali i opakovanou penaltu. Bodový úspěch, ve který se v Edenu modlili, ale nepřišel.

„Kdyby se skupina hrála znovu, tak postoupí Slavia a z prvního místa. Sivas si to fotbalově nezasloužil,“ zamyslel se ve studiu fotbalový expert Sportu Ondřej Škvor.

Ve skupině mohl český vicemistr doplatit i na roli, na kterou ze svých posledních vystoupení v evropských pohárech nebyl příliš zvyklý. „Slavia byla v jiné pozici, najednou byla favorit a česká veřejnost ji tak vnímala. Vnímali to tak i soupeři. Pro ty týmy ve skupině byla Slavia nejvíc západní klub, kterému se chtěly rovnat. Ač jsme si mysleli, že to zvládne, mohlo to přispět tomu, že na ně padla deka.“

Trpký je i poslední zápas. Turecký tým po prvním poločase vedl po pokutovém kopu za ruku Juráska. Ve druhém poločase sešívaní díky vlastnímu gólu vyrovnali, obrat ale nepřišel, i kvůli neproměněné šanci Stanislava Tecla, který netrefil prázdnou branku.

„Slavia by se vykoupila, kdyby Standa Tecl dal gól a skončilo to 2:1. I když to v Kluži nedopadlo, tak by to aspoň skončilo vítězstvím. Hlavně ve druhé půli Slavia dělala, co měla. Bylo tam hodně centrů od Juráska a Douděry, byl tlak do vápna. Lingr má čuch na góly, byl tam, ale neproměnil, to zrovna on většinou dává. Rozhodně tam bylo zlepšení,“ všiml si stále ještě aktivní fotbalista, který se zotavuje po operaci.

Zklamáním ale byl výkon Ewertona. Brazilský šikula dostal důvěru v základní sestavě a spoustu situací se snažil brát na sebe. Bohužel až moc. Proto byl terčem vyčítavých pohledů od spoluhráčů i lavičky.

„Bylo to na mě až moc individualistické. Když vystřelíte čtyři metry nad, může vám trvat, než se dostanete do tlaku. Ewerton nepotvrdil to, že by měl být rozdílovým hráčem, měl udělat akci a střelu, ale nevedlo se mu. Oni mu to hráči jako Tecl nebo Olayinka řeknou. Oni i realizák. Během zápasu ho seřvou, ale Ewerton měl od začátku nastavení, že ‚já něco udělám, já rozhodnu.‘ To bylo kontraproduktivní,“ prohlásil Folprecht.

Sora měli střelit

Brazilec byl jedním z hráčů, který se na evropské scéně měl předvést a nepředvedl k potenciálu dalšího zpeněžení. Vypadnutí může vyvolat i změny v přestupové politice Slavie. Nebo také ne.

„Jindřich Trpišovský má rád široký kádr a dokáže to vysvětlit na vedení. A pak je tu osoba Jaroslava Tvrdíka, který chce ukázat, že Slavia nemusí prodávat a chce být oblíbený. Proto neodešel Kolář za obrovské peníze. A pokud nepřijde obrovská finanční nouze, tak se bude opakovat, že klub nebude prodávat včas,“ odhaduje Ondřej Škvor.

Podle Zdeňka Folprechta sešívaní zaváhali u nabídky na Yiru Sora. „Měli ho střelit, když byl v laufu, byla to podobná situace jako se Simou, se kterým to trefili. Za dva tři roky je prodejný třeba Ousou. Ale vše závisí na tom, jak Slavia bude hrát v Evropě. Nikoho moc nezajímá, kdo tady vyhraje mistra. Největší reklamu Slavia udělala, když hrála skupinu LM. Byla poslední, ale dokázala se vyrovnat Dortmundu a Barceloně, hrála tam úplně jinak, než teď Plzeň. Dobré týmy ze Západu si těžko vezmou hráče Slavie na základě zápasů proti Budějovicím a Pardubicím.“