Slavia bez Evropy, to je blamáž i rána do Trpišovského reputace. Bez omluvy 

Propadák. Blamáž. Ba třeba i ostuda. Se sportovním i ekonomickým dopadem. Účelem těchto slov není jitřit emoce a zklamání slávistů, ale vyplatí se věci, v tomto případě konec ve skupině Konferenční ligy, nazývat pravými jmény. Alarmující je, že ani jeden zápas soutěže se Slavii v úplnosti nevydařil, ostatně v ohrožení byl už samotný postup z předkola. Je to také rána do reputace Jindřicha Trpišovského, bezesporu nejprogresivnějšího tuzemského trenéra posledních let. Druhá po loňském vyhnání z předsíně Champions League a Evropské ligy. Bolestné pro červenobílé je, že díky úžasnému vzestupu byli konkurenceschopní v konfrontaci s týmy z vyspělých soutěží, jenže teď to neplatí pro soky o několik kategorií níže...

Byl to tristní večer, vyjma parádního chorea, v němž se Tribuna Sever nejprve schovala pod obrovskou černou plachtu, a pak fanoušci v pláštěnkách čtyř barev sestavili obří číslo 130 symbolizující výročí vzniku klubu. Jenže akutní přítomnost vystihovala spíš ta černá. Naplnil se scénář, který fotbal někdy potměšile píše: všichni s poslední nadějí i zoufale sní o tom, že pomůže k postupu výsledek druhého, souběžně hraného zápasu – a tak nějak jako by zůstalo stranou, že si musíte uhrát to své.

Upřímně řečeno, možnost, že by tým Ballkani na stadionu Kluže Slavii výrazně pomohl, byl opravdu spíše z říše sci-fi. Slávisté však hlavně něco takového neměli dopustit a do takové situace se dostat. Nakonec tak došlo na obrázek, jemuž každý díky skvělým výkonům v minulých letech odvykl: Slavia bez pohárového jara (pomineme-li to po účasti v Lize mistrů). Bohužel je potřeba připomenout, že na kahánku měli slávisté už v bitvách o to, aby do skupiny Konferenční ligy vůbec pronikli. Jestliže Plzeň byla kritizována za výkony a debakly v Lize mistrů, pražští rivalové byli jakoby v ústraní, byť jejich problém bobtnal. Fanoušci Viktorie teď mohou ukazovat prstem na Prahu...

Hlubší důvody krachu? Ve zjednodušující zkratce, kdy by si každý z bodů zasloužil rozvést: snižující se individuální kvalita přicházejících hráčů. Nezodpovězená – a pro stavbu týmu zásadní – otázka stoperů a mina v základu důležité stavby v podobě (zatím) přehmatu s Eduardem Santosem. Problémy i v útoku na evropské scéně, disharmonie okolo nezdařeného červenobílého comebacku Jana Kuchty. Celková nevyladěnost a neurovnanost, nápadně se opakující zdravotní trable, čachrování se sestavou i soupiskou – z objektivních důvodů pochopitelné více, ze subjektivních méně. Smrtící kombinace.

Důsledkem je velká sportovní ztráta, kdy hráči přijdou o konfrontaci s jiným levelem, která se zhodnocuje v dalších obdobích. Dopad bude ale i ekonomický. Na celkovou situaci klubu i právě cenovku slávistických fotbalistů, již evropský štempl významně určuje. Ačkoli je kádr pravidelně rozstřelený zdravotními potížemi, je dimenzován na účinkování doma i na mezinárodní scéně. Lze předpokládat, že se teď zvýší tlak na to, aby některé tváře Eden opustily.

Sám slávistický boss Jaroslav Tvrdík nedávno prohlásil, že krach ve skupině by byl „obrovským selháním a průšvihem“. Už po úvodní remíze 1:1 na hřišti Sivassporu se za výkon omlouval – s tím, že „klub jména Slavie si tohle nemůže dovolit“. Takové výstupy se i jinak kritickému Trpišovskému asi nekoušou úplně lehce. Teď proti svému šéfovi ztratí část trumfů, pokud půjde o debaty ohledně odchodu hráčů. Zosobněním uvíznutí Slavie ve fotbalovém Matrixu je při tom případ Sor. O letním expresním přestupu nigerijského útočníka a zhodnocení à la Abdallah Sima nechtěl Trpišovský slyšet, a to při vidině budoucího mnohonásobně vyššího zhodnocení. Ovšem „Jirku“ se mu dosud nepovedlo „zprovoznit“.

Slavia enormně a úctyhodně v posledních sezonách zvýšila nároky a měřítko, podle nichž se její výkony posuzují. Jsou vyšší, než je v Česku zvykem. Nyní prochází fázi ústupu, jež se může výrazněji projevit i doma a musí ji zastavit. Bylo by to ku prospěchu nejen jí samotné.