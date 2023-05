Evropské finále na stadionu jako je ten Slavie? Už nikdy. WHU chystá fanzónu

Finále Evropské konferenční ligy se nezadržitelně blíží. V ideálním případě se ve Fortuna Areně v Edenu představí hned trojlístek českých reprezentantů – Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem za West Ham a Antonín Barák v barvách Fiorentiny. Navíc všichni tři nosili dres Slavie. Jenže pikantní může být toto pražské finále i kvůli přívalu mnoha tisíc fanoušků do české metropole. Má to jeden malý háček. Mnoho z nich přijede bez vstupenky na fotbal a Angličané už „špekulují“, co s tím…

První zápas semifinálové bitvy s nizozemským Alkmaarem zvládla družina Davida Moyese v Londýně velmi dobře. Výhra 2:1 dává tušit, že by to londýnskému klubu mohlo klapnout a ve finále se představit.

A že by šlo o velký svátek, dokresluje skutečnost, že naposled se Hammers ocitli v jakémkoliv finále evropských pohárů v roce 1976. Poslední trofejí v klubové síni slávy je pak FA Cup 1980. Od té doby půst, takže pokud se West Ham do finálového klání probojuje, málokterý fanda si bude chtít atmosféru nechat ujít. A anglická média hovoří o tom, že poptávku po tripu do Česka zvyšuje i obecná popularita matičky Prahy mezi cizinci.

Rostou však i obavy, co by to mohlo znamenat pro situaci ve městě. Spousta lidí má v živé paměti, jak se fanoušci West Hamu představili v minulé sezoně při semifinálovém zápase Evropské ligy ve Frankfurtu s tamním Eintrachtem. O slovní přestřelky či potyčky mezi příznivci obou konkurentů nebyla nouze. Stačí si uvědomit, jak to v Praze vypadá, když se hraje derby mezi Spartou a Slavií. Pochod fans, kteří komplikují dopravu a mnoho policistů v akci.

Ve chvíli, kdy se West Ham začal více zajímat o místo konání finále Evropské konferenční ligy, nastalo zděšení, které se změnilo v posměšky. Jak mohla UEFA vybrat pro finále některé z evropských soutěží tak malý stadion? Často se opakující otázka. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat, v budoucnu bude moci o finále EKL usilovat jen klub, jehož stadion má kapacitu minimálně 30 000 diváků. Alespoň takto zatím vypadá stanovisko UEFA, která uznala chybu pro letošní ročník, když přisoudila finále Fortuna Areně, jak tvrdí anglická média.

Problém je totiž v tom, že stadion Slavie pojme jen zhruba 20 000 diváků, jenže poptávka po vstupenkách bude mnohem vyšší. A to zejména v případě, kdy favorizované celky z Anglie a Itálie s českými reprezentanty skutečně do finále postoupí.

Abyste si udělali lepší představu, tak semifinálový duel mezi West Hamem a Alkmaarem navštívilo bezmála 60 000 nadšenců a na ligový duel proti Manchesteru United přišlo ještě o dva a půl tisíce lidí více. V Anglii mají zkrátka jiná měřítka v počtu fanoušků na stadionech. Proto je 5000 vstupenek, které by měly jít do oběhu mezi příznivce kladivářů, v Anglii považováno za jednoznačně nedostatečný a směšný počet.

Rozhodnutí UEFA, kde se má hrát zmíněné finále, tak logicky přineslo kritické hlasy z řad laické i odborné veřejnosti na ostrovech. Například bývalý hráč Hammers James Collins má jasno. „Pořádat finále na stadionu pro 20 000 lidí jen dokazuje, jak někteří o soutěži přemýšlejí. Vždyť to nedává smysl. London Stadium byl ve čtvrtek zaplněn fanoušky, vytvořili mimořádnou kulisu. Evropské finále potřebuje větší platformu.“

Jedno je jisté, finále se v Praze bude konat na každý pád. Vedení West Hamu zkoumá variantu instalace pompézní fanzóny v bezprostřední blízkosti Olympijského stadionu v Londýně. Jednalo by se rovněž o velkoplošné obrazovky v Olympijském parku, tedy v lokalitě blízko stánku Hammers. Klub si od akce slibuje menší tlak při poptávce lístků a méně fanoušků, kteří pocestují do Prahy i bez vstupenek.

To vše za předpokladu, že West Ham dokoná postup do finále, ale nejprve musí zvládnout semifinálovou odvetu v Nizozemsku. Druhou semifinálovou dvojici s Fiorentinou tvoří švýcarská Basilej. Finále v Praze se pak koná 7. června.