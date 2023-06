Klokani za polární kruh: Teď ne! Kde to je? Chceme postoupit. A rybařit

Bohemians znají svého soupeře pro 2. předkolo Konferenční ligy . A je to jeden z nejhorších možných. Suverénní lídr probíhajícího ročníku norské ligy Bodö/Glimt, které sídlí za polárním kruhem a má na svědomí největší porážku AS Řím v evropských dějinách italského velkoklubu. Klokani nejsou favorité, přesto si souboj na přelomu července a srpna nepojedou jen užít. „Chceme uspět a dát fanouškům i někoho bližšího,“ usmíval se Jaroslav Veselý.

V Uhříněvsi skončil trénink a hráči se sešli v malé jídelně u hřiště, tohle Bohemians 36 let nezažili, losování evropského poháru. Nastavená procedura vzala losování hákem. Podle čísel se losovalo deset košů najednou. „Teď ne,“ zašumělo místností ve chvíli, kdy jako domácí byly nalosovány jedničky, tedy Bodö/Glimt z „bohemáckého“ výběru. A zákon schválnosti zafungoval, „klokani“ poletí tak daleko na sever, jak moc se fotbal vůbec hraje.

Kdo to je? Zněly první reakce. Inu, druhý tým loňské norské ligy a suverénní lídr aktuálního ročníku. „Žlutá horda“ má z jedenácti zápasů 31 bodů a na stejnojmenném poloostrově mezi fjordy si buduje obří náskok. Znalci italského fotbalu si mohou pamatovat ani ne dva roky starý historický výprask AS Řím 6:1, právě na stadionu Aspmyra.

„Znal jsem tam dva týmy. Trnavu a Poláky, tohle je pro mě úplně nová věc, nevím, co od toho čekat. Určitě se podíváme na nějaká videa a zkusíme přes ně přejít,“ nepřešla odhodlanost kapitána Josefa Jindřiška, který i ve 42 letech podepsal novou smlouvu. A za měsíc se podívá nejseverněji v životě. „Zarybaříme si!“ plánoval.

„Jasně, jsme nováčci, ale chceme postoupit, nejdeme si to užít. To je náš cíl a jiný ani mít nemůžeme. Ani by jiný hráči neakceptovali,“ sliboval trenér Jaroslav Veselý, který se hned sháněl po informacích. Polární kruh? „Vždycky jsem se tam chtěl podívat, teď se mi to díky fotbalu povede.“ Umělá tráva? „Hráči jsou na umělku zvyklí, to nebude zásadní problém, nebudeme se na to vymlouvat, někdy je umělka lepší než rozbité hřiště.“

A zelenobílá letadla s týmem a fanoušky? „Předpokládám, že poletí speciál, možná i nějaký pro fanoušky. Ten los mě nemrzí ze sportovního hlediska, ale kvůli fanouškům, protože si uvědomuju, že je to hodně nákladné. Nezbyde nám než uspět a dál mít nějakého soupeře, který nebude tak náročný. Plzeň nám ukázala cestu, když dokázala postoupit ze situace, kdy to nevypadalo úplně jednoduše.“

Viktoria byla v osudí také a čeká ji výjezd do kosovské Drity. Oba čeští zástupci ve druhém předkole budou hrát první zápas 27. července, Bohemians v Norsku, Plzeň doma. Odvety jsou na programu v Kosovu a Praze o týden později.